Neymar ao lado de Messi em publicação - Reprodução / X

Neymar ao lado de Messi em publicaçãoReprodução / X

Publicado 06/10/2026 14:52 | Atualizado 06/10/2026 14:54

O atacante do Santos, Neymar, de 34 anos, utilizou suas redes sociais para prestar uma homenagem a Lionel Messi, de 39 anos, que irá encerrar o seu ciclo na seleção argentina nesta terça-feira (6) contra Benim, às 20h (de Brasília), em amistoso no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

"Quem ama futebol te aproveitou ao longo desses anos. Hoje (6) é seu ultimo jogo com a camisa da tua seleção, do teu país e eu espero que você curta cada segundo, que todas as homenagens hoje te façam feliz", afirmou Neymar em seu perfil oficial no "X", o antigo Twitter.

Neymar também aproveitou que o dia não será marcante somente para a seleção argentina. O brasileiro aproveitou para agradecer Lionel Messi pelo seu legado no futebol mundial.

"Não é só Argentina que te agradece, o mundo agradece por tudo que fez ao futebol. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol, foi uma honra ter jogado contra você e mais ainda fazer história ao seu lado", concluiu.

Neymar e Lionel Messi atuaram juntos pelo Barcelona e também pelo PSG. No clube espanhol, os dois formaram com Luis Suárez um trio histórico, tendo o título da Liga dos Campeões de 2015 como o ápice. Na França, os dois não conseguiram ter a mesma sintonia em campo.

Trajetória de Messi na seleção argentina

Lionel Messi fez sua estreia pela Argentina em um amistoso contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005, vencido por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro, com direito a gol dele.



O craque logo se consolidou como a principal referência da seleção. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América de 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo de 2014, foi vice para a Alemanha, no Maracanã.



Já nas finais das Copas América de 2015 e de 2016, acabou superada pelo Chile nos pênaltis. À época, o camisa 10, decepcionado, chegou a anunciar aposentadoria da equipe nacional, mas voltou atrás.



O início da consagração de Lionel Messi aconteceu apenas em 2021. A Argentina quebrou o jejum de títulos que durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, garantindo a primeira conquista pela seleção.



Em 2022, ele faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e na sequência, a Copa do Mundo de 2022. Nessa campanha, teve atuações memoráveis, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.



O craque ainda levou mais uma taça para a coleção ao ganhar a Copa América de 2024. Já na Copa do Mundo de 2026, foi determinante para conduzir a Argentina à segunda decisão consecutiva, mas perdeu para a Espanha, por 1 a 0.



Depois de 21 anos a serviço da 'Albiceleste', Lionel Messi se despede como recordista de jogos (207) e maior artilheiro da história da seleção (125 gols).

"Dei tudo, não tenho mais nada a dar e, além disso, estão surgindo jovens muito bons que merecem estar lá", escreveu o astro em carta publicada no Instagram.