Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP
Em meio à toda essa polêmica, o atacante de 41 anos vem retomando a sua rotina normal e retornou para a Arábia Saudita. O jogador já se integrou ao restante do grupo do Al Nassr, a fim de se preparar para o confronto contra o Al Draih.
A crise com o maior nome da história do futebol português, no entanto, não vem afetando o desempenho de Portugal neste curto período. Sob o comando de Jorge Jesus, Portugal venceu seus quatro jogos pela Nations League, lidera o Grupo A4 de forma isolada e já garantiu classificação antecipada para as quartas de final da competição.
A falta de sintonia entre as partes teve início no jogo em que o treinador mandou o atacante se aquecer para entrar na partida contra a Noruega, mas optou por não colocá-lo em campo. Após o duelo, os jogadores foram agradecer o apoio dos torcedores, mas CR7 seguiu do banco de reservas direto para o vestiário.
Uma reunião foi articulada por Pedro Proença para que tudo ficasse esclarecido. No entanto, o clima piorou após uma coletiva de Jorge Jesus em que o treinador adotou uma postura de que no grupo ninguém tem privilégios e que o tratamento deve ser o mesmo para todos os atletas, minimizando status de intocável do atleta.
Insatisfeito com as declarações e pela exposição, Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da seleção portuguesa em Copenhague e foi embora em seu jatinho particular.
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