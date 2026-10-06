Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge Jesus - AFP

Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP

Publicado 06/10/2026 13:12

A crise de relacionamento entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus , que culminou com a saída do atacante da seleção portuguesa, ganhou mais um desdobramento. De acordo com informações da CNN de Portugal, o jogador de 41 anos não retornará para a equipe nacional enquanto o treinador continuar no comando.

Ainda segundo o canal de TV, o atleta se manteve irredutível em seu posicionamento e o seu futuro na equipe nacional vai depender da permanência do atual técnico.

"Naquilo que foram as declarações de Jorge Jesus e Pedro Proença (presidente da Federação Portuguesa de Futebol), posso dizer que Cristiano Ronaldo ficou muito mal impressionado. De resto, teria desabafado que não vai regressar à seleção, pelo menos enquanto Jorge Jesus estiver no comando técnico", afirmou o comentarista Rui Santos.

A decisão do jogador acontece logo depois de o ex-treinador do Flamengo ter sinalizado uma trégua ao dizer que as portas da seleção estão abertas para o seu regresso. "Se ele estiver a jogar e quiser estar na seleção, pode voltar quando quiser. No que me diz respeito, está tudo bem", disse o técnico antes da partida contra a Noruega.



Em meio à toda essa polêmica, o atacante de 41 anos vem retomando a sua rotina normal e retornou para a Arábia Saudita. O jogador já se integrou ao restante do grupo do Al Nassr, a fim de se preparar para o confronto contra o Al Draih.



A crise com o maior nome da história do futebol português, no entanto, não vem afetando o desempenho de Portugal neste curto período. Sob o comando de Jorge Jesus, Portugal venceu seus quatro jogos pela Nations League, lidera o Grupo A4 de forma isolada e já garantiu classificação antecipada para as quartas de final da competição.



A falta de sintonia entre as partes teve início no jogo em que o treinador mandou o atacante se aquecer para entrar na partida contra a Noruega, mas optou por não colocá-lo em campo. Após o duelo, os jogadores foram agradecer o apoio dos torcedores, mas CR7 seguiu do banco de reservas direto para o vestiário.



Uma reunião foi articulada por Pedro Proença para que tudo ficasse esclarecido. No entanto, o clima piorou após uma coletiva de Jorge Jesus em que o treinador adotou uma postura de que no grupo ninguém tem privilégios e que o tratamento deve ser o mesmo para todos os atletas, minimizando status de intocável do atleta.



Insatisfeito com as declarações e pela exposição, Cristiano Ronaldo abandonou a concentração da seleção portuguesa em Copenhague e foi embora em seu jatinho particular.