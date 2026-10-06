Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona - Lluis Gene / AFP

Raphinha comemora gol marcado pelo BarcelonaLluis Gene / AFP

Publicado 06/10/2026 12:56

O atacante Raphinha assinou um novo contrato com o Barcelona, renovando o seu vínculo até junho de 2030. O clube ainda não se manifestou, mas o anúncio deve acontecer de forma oficial nos próximos dias, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especializado em transferências internacionais.

O acordo já vinha sendo ventilado nos bastidores da equipe espanhola. O diretor esportivo do time, Deco, havia confirmado a informação em setembro, afirmando que a assinatura aconteceria em breve. Além disso, o técnico Hansi Flick apoiou publicamente a permanência do atleta

"É a melhor decisão para o clube. Você vê como ele se conecta com os torcedores e com o time", disse Flick, após vitória sobre o Sevilla por 3 a 1 no último dia 19.

O atacante chegou a ser cogitado na Arábia Saudita no meio do ano , durante a Copa do Mundo. Na época, a imprensa europeia noticiou que o Al-Hilal preparou uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 470 milhões). No entanto, o presidente do clube espanhol, Joan Laporta, garantiu que Raphinha ficaria. "Não temos interesse que ele saia do Barça. Ele é um jogador fundamental", afirmou.

Raphinha é considerado um dos pilares do Barcelona. Na atual temporada, o jogador ostenta, até agora, a impressionante marca de 14 gols marcados e três assistências, um total de 17 participações em gols, em apenas oito jogos, somando o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.

Trajetória do Raphinha

O brasileiro, que tem 29 anos, foi revelado pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, em 2016. Desde então, teve passagens por Sporting e Rennes até chegar ao Leeds United, da Inglaterra, em 2020, onde ganhou destaque internacional e passou a ser convocado para a seleção brasileira.

Então, Raphinha foi contratado pelo Barcelona em 2022 e rapidamente se consolidou na equipe principal. Atualmente, ele possui 89 gols e 62 assistências em 185 partidas pelo clube catalão, onde já conquistou três Campeonatos Espanhóis, uma Copa da Espanha e três Supercopas da Espanha.