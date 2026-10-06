Marcos Rojo encarou o Flamengo na semifinal da Libertadores de 2025, pelo RacingJuan Mabromata / AFP
Adversário do Flamengo, Estudiantes anuncia zagueiro de Copa do Mundo
Defensor representou a Argentina em dois Mundiais; Rubro-Negro voltará a enfrentá-lo na semifinal de Libertadores, cenário repetido em 2025
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Bem fisicamente, De La Cruz admite dificuldade em disputa por posição
Jogador, de 29 anos, entrou em campo em apenas 21 partidas na atual temporada; último jogo com minutagem alta foi no dia 26 de maio
Flamengo vê recomendação do MPRJ sobre Maracanã com 'preocupação'
Em nota, Rubro-Negro afirmou que não cabe à instituição escolher onde clubes devem mandar suas partidas, em meio a imbróglio com o Vasco
Pedro e Samuel Lino se reapresentam ao Flamengo
Atacantes participaram das atividades do Rubro-Negro no CT Ninho do Urubu nesta terça-feira (6); clube aguarda retornos de Valencia e Varela
Confira propostas recusadas pelo Flamengo no meio do ano
Rubro-Negro recebeu ofertas por atletas importantes do elenco, mas optou pela permanência deles visando a sequência da temporada
Com fim das bets, Flamengo pode fazer venda grande ainda em 2026
Rubro-Negro aguarda definições do Congresso sobre a proibição das casas de aposta para dar próximos passos em acordo com a Betano
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