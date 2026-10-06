Marcos Rojo encarou o Flamengo na semifinal da Libertadores de 2025, pelo Racing - Juan Mabromata / AFP

Marcos Rojo encarou o Flamengo na semifinal da Libertadores de 2025, pelo RacingJuan Mabromata / AFP

Publicado 06/10/2026 21:30

Rival do Flamengo na semifinal da Libertadores, o Estudiantes contratou um reforço de peso para a defesa a poucas semanas do duelo. Trata-se do veterano Marcos Rojo, de 36 anos, zagueiro da Argentina nas Copas do Mundo de 2014 e 2018. Depois de encaminhar negócio na última semana , a equipe acertou os últimos detalhes para a chegada do novo contratado, vindo do Racing, segundo a "ESPN".

Espera-se que o defensor desembarque em La Plata, cidade-sede do Estudiantes, ainda esta semana, para assinar com o novo clube até o fim de 2027. Com isso, estará disponível para enfrentar o Rubro-Negro pelas semis da competição continental. O duelo de ida acontecerá no dia 15 de outubro, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi. A volta será no dia 22, no mesmo horário, no Maracanã.

Rojo volta a encarar o Flamengo em semifinal

Novo reforço do Estudiantes, Marcos Rojo voltará a enfrentar o Flamengo pela semifinal da Libertadores depois de praticamente um ano. Em 2025, o defensor foi titular pelo Racing em ambos os duelos contra o Mais Querido, mas não conseguiu evitar a eliminação.

Naquela fase, o clube carioca superou a equipe de Avellaneda por 1 a 0 no Maracanã, com gol solitário de Carrascal, e segurou o empate sem gols no jogo da volta, para se classificar, com emoção, à final do torneio. Rojo, inclusive, chorou copiosamente no gramado do estádio El Cilindro após a eliminação.

Mais tarde, o Flamengo viria a bater o Palmeiras na decisão, também por 1 a 0, com gol de cabeça do zagueiro Danilo, para se tornar o único clube brasileiro tetracampeão da Libertadores.

Trajetória de Marcos Rojo

Revelado pelo próprio Estudiantes, onde venceu a Libertadores de 2009, Rojo fez carreira no futebol europeu. Primeiro, passou pelo Spartak Moscou, da Rússia, e pelo Sporting, de Portugal, até ser comprado pelo Manchester United.

No clube inglês, o zagueiro atuou durante quase sete anos, até retornar ao futebol argentino para defender o Boca Juniors, em 2021. Quatro anos depois, se transferiu para o Racing e, agora, retorna ao seu clube formador.

Pela seleção, Marcos Rojo foi participou de duas Copas do Mundo. Em 2014, no Brasil, foi titular na derrota para a Alemanha na final. Ele ainda voltou a disputar o Mundial em 2018, na Rússia, mas foi eliminado para a França, que viria a ser campeã, nas oitavas de final.