Jorginho no programa "The Noite" do SBT - Divulgação / SBT

Jorginho no programa "The Noite" do SBTDivulgação / SBT

Publicado 07/10/2026 16:41

Destaque do Flamengo, o volante Jorginho, de 34 anos, chegou ao Rubro-Negro no ano passado para viver seus últimos momentos como atleta no Brasil, depois de anos atuando na Europa. Ao abordar sua escolha, o veterano explicou os motivos e se disse bastante feliz e sem saudades do Velho Continente.

"Exatamente pelo fato de nunca ter jogado aqui. Eu tinha curiosidade de saber como era o futebol brasileiro. E queria voltar bem, para agregar, conquistar títulos ainda, então senti que era o momento oportuno de voltar e aconteceu na hora certa. Ainda não me arrependi de ter voltado. Não está me dando nenhuma saudade (da Europa), para falar a verdade", disse ao programa "The Noite", no SBT.

A conquista da Libertadores foi até o momento o ápice da vida de Jorginho no Flamengo. O jogador, de 34 anos, reforçou que o título sobre o Palmeiras teve um gostinho especial, porque foi recusado na base do clube paulista no começo da carreira.

"Ah, teve um gostinho a mais principalmente porque fecharam as portas para mim lá atrás, né? Aí depois de tudo que você passa, de onde você sai, de uma cidade pequena, chega até lá e dá de cara com um time que você tentou e não deu certo, e ainda ganha", afirmou.

Jorginho se profissionalizou pelo Hellas Verona, da Itália, e atuou pelo Napoli, antes de ir para o futebol inglês onde defendeu Chelsea e Arsenal. No Blues, ele venceu o título da Liga dos Campeões em 2021. No mesmo ano, o volante, que se naturalizou italiano, conquistou a Eurocopa pela Azzurra.

O volante chegou ao Flamengo no meio do ano passado para disputar o Mundial de Clubes. No total, ele entrou em campo em 64 partidas, anotou oito gols e deu seis assistências.

Próximos jogos do Flamengo

- Red Bull Bragantino: domingo (20), às 18h30 no Maracanã (RJ), pela 28ª rodada do Brasileirão



- Santos: no dia 8 de outubro, às 19h30 na Vila Belmiro (SP), pela 29ª rodada do Brasileirão



- Fluminense: no dia 11 de outubro, às 17h30 no Maracanã (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão