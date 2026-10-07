Gabigol é a esperança do Santos contra o Flamengo Raul Baretta/ Santos
Gabigol reencontra o Flamengo em melhor momento desde que saiu
Atacante vem de sequência goleadora pelo Santos e já tem desempenho em 2026 melhor do que nas últimas três temporadas
Destaque do Flamengo, Jorginho diz que não sente saudades da Europa
Jogador, de 34 anos, abordou 'gostinho especial' por título da Libertadores sobre o Palmeiras, clube que o desprezou na base
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Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para duelo com Santos
Arrascaeta, Varela, Léo Ortiz e Ayrton Lucas são as principais ausências para o confronto desta quinta-feira, na Vila Belmiro
Insatisfeito com demora, Pedro aguarda renovação com Flamengo
Camisa 9 recebeu sondagens com valores altos de clubes do exterior, mas busca resolver impasse e prioriza a permanência no Rubro-Negro
Adversário do Flamengo, Estudiantes anuncia zagueiro de Copa do Mundo
Defensor representou a Argentina em dois Mundiais; Rubro-Negro voltará a enfrentá-lo na semifinal de Libertadores, cenário repetido em 2025
Bem fisicamente, De La Cruz admite dificuldade em disputa por posição
Jogador, de 29 anos, entrou em campo em apenas 21 partidas na atual temporada; último jogo com minutagem alta foi no dia 26 de maio
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