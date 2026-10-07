Gabigol é a esperança do Santos contra o Flamengo - Raul Baretta/ Santos

Gabigol é a esperança do Santos contra o Flamengo Raul Baretta/ Santos

Publicado 07/10/2026 16:25

atração não apenas pela relação de amor com o Rubro-Negro, mas também pelo que vem fazendo em campo pelo Santos.

Gabigol enfrentará o Flamengo pela quarta vez desde que deixou o ex-clube onde é ídolo da torcida. E ao contrário dos outros três encontros, a partida de quinta-feira (8), às 19h30 na Vila Belmiro, tem o atacante que está emprestado pelo Cruzeiro como

Afinal, é um dos grandes nomes da arrancada do time na temporada. E o desempenho relembra justamente aquele jogador decisivo, especialmente no ano mágico de 2019.



Mais gols do que nas últimos dois anos pelo Flamengo

São seis gols e três assistências de Gabigol nas últimas cinco partidas do Santos. Além disso, em 2026, ele já marcou 23 vezes e esteve em campo em 43 oportunidades.



Os números comprovam que o atacante vive o seu melhor momento não apenas desde que deixou o Flamengo, ao fim de 2024, como também desde 2022, quando balançou redes 29 vezes em 63 jogos.

Desde então, ele vinha numa má fase que contribuiu para sair do clube onde é ídolo, enquanto Bruno Henrique e Arrascaeta, agora adversários, seguem fazendo história. Em 2023, Gabigol já conviveu mais com a reserva de Pedro, mas ainda assim terminou a temporada com 20 gols.

O problema maior foi em 2024, com lesões e polêmicas que azedaram a relação com a diretoria. Reserva e com pouco espaço, marcou apenas 8 vezes e não teve o contrato renovado.

A fase de Gabigol

Só que a mudança para o Cruzeiro não fez bem. O atacante continuou amargando a reserva, tanto que nos dois confrontos contra o Flamengo jogou muito pouco, entrando depois dos 40 minutos do segundo tempo.

Ainda assim, ele marcou na vitória por 2 a 1 no Mineirão, no primeiro encontro com o ex-clube. No geral, o desempenho pela equipe mineira foi muito ruim, com 13 gols em 49 partidas, o que o fez ser emprestado no Santos.



Com altos e baixos no Peixe, Gabigol conseguiu embalar a partir de maio deste ano. Tanto que, no jogo contra o Flamengo no turno, em abril, era reserva porque voltava de lesão muscular e entrou apenas no segundo tempo, na derrota por 3 a 1.

Agora, virou uma das referências na arrancada do Santos, que antes brigava contra o rebaixamento e agora sonha em brigar por uma vaga na Libertadores. Não é à toa, afinal, nos últimos 20 jogos, o ídolo rubro-negro fez 14 gols.