Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

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Marcus Vinicius Balbino
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Santos, nesta quinta-feira (8). O jogo será às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Leonardo Jardim terá desfalques importantes para o confronto.
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O principal desfalque é o meio-campista Arrascaeta, que sofreu uma fratura no punho esquerdo enquanto representava a seleção uruguaia, no duelo contra a Coreia do Sul no final de setembro. O camisa 10 segue em recuperação da cirurgia realizada na última semana, e o prazo de retorno é de seis a oito semanas.

Outras ausências

Varela e Léo Ortiz também são ausências para o duelo contra o Peixe. O defensor uruguaio estava atuando pelo Uruguai na Data Fifa, na Ásia, e, devido à longa viagem, desembarcará direto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7). Já o zagueiro foi liberado pelo clube para tratar de assuntos pessoais.
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Ayrton Lucas também fica fora do confronto. O lateral-esquerdo sofreu uma lesão muscular de grau 2 na região posterior da coxa direita, no duelo contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro. O defensor segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. A tendência é que o atleta esteja à disposição no segundo jogo contra o Estudiantes, pela Libertadores, no fim do mês.

Evertton Araújo segue como desfalque da equipe após lesão no músculo adutor da coxa esquerda, em setembro. No entanto, o volante avançou na recuperação e já realiza trabalho em campo com a fisioterapia do clube.

Confira os relacionados do Flamengo

. Goleiros:
- Rossi
- Andrew 
- Dyogo Alves
. Defensores:
- Alex Sandro
- Daniel Sales
- Danilo
- Emerson Royal
- Johnny
- Léo Pereira
- Vitão
. Meio-Campistas:
- Carrascal
- De La Cruz
- Erick
- Jorginho
- Lucas Paquetá
- Saúl
. Atacantes:
- Bruno Henrique
- Freitas
- Luiz Araújo
- Pedro
- Plata
- Samuel Lino
- Valencia