O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Santos, nesta quinta-feira (8). O jogo será às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Leonardo Jardim terá desfalques importantes para o confronto.
O principal desfalque é o meio-campista Arrascaeta, que sofreu uma fratura no punho esquerdo enquanto representava a seleção uruguaia, no duelo contra a Coreia do Sul no final de setembro. O camisa 10 segue em recuperação da cirurgia realizada na última semana, e o prazo de retorno é de seis a oito semanas.
Outras ausências
Varela e Léo Ortiz também são ausências para o duelo contra o Peixe. O defensor uruguaio estava atuando pelo Uruguai na Data Fifa, na Ásia, e, devido à longa viagem, desembarcará direto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7). Já o zagueiro foi liberado pelo clube para tratar de assuntos pessoais.
Evertton Araújo segue como desfalque da equipe após lesão no músculo adutor da coxa esquerda, em setembro. No entanto, o volante avançou na recuperação e já realiza trabalho em campo com a fisioterapia do clube.
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