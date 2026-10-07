Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim (à direita) em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 07/10/2026 15:16

Flamengo divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Santos, nesta quinta-feira (8). O jogo será às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Técnico do Rubro-Negro, Leonardo Jardim terá desfalques importantes para o confronto.

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O principal desfalque é o meio-campista Arrascaeta, que sofreu uma O principal desfalque é o meio-campista Arrascaeta, que sofreu uma fratura no punho esquerdo enquanto representava a seleção uruguaia, no duelo contra a Coreia do Sul no final de setembro. O camisa 10 segue em recuperação da cirurgia realizada na última semana, e o prazo de retorno é de seis a oito semanas.

Outras ausências

Varela e Léo Ortiz também são ausências para o duelo contra o Peixe. O defensor uruguaio estava atuando pelo Uruguai na Data Fifa, na Ásia, e, devido à longa viagem, desembarcará direto no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (7). Já o zagueiro foi liberado pelo clube para tratar de assuntos pessoais.

Confira os relacionados do Flamengo

. Goleiros:

- Rossi

- Andrew

- Dyogo Alves

. Defensores:

- Alex Sandro

- Daniel Sales

- Danilo

- Emerson Royal

- Johnny

- Léo Pereira

- Vitão

. Meio-Campistas:

- Carrascal

- De La Cruz

- Erick

- Jorginho

- Lucas Paquetá

- Saúl

. Atacantes:

- Bruno Henrique

- Freitas

- Luiz Araújo

- Pedro

- Plata

- Samuel Lino

- Valencia