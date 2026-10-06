Léo Pereira recebeu proposta do Besiktas, da Turquia, mas Flamengo recusouGilvan de Souza / Flamengo
Confira propostas recusadas pelo Flamengo no meio do ano
Rubro-Negro recebeu ofertas por atletas importantes do elenco, mas optou pela permanência deles visando a sequência da temporada
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Com fim das bets, Flamengo pode fazer venda grande ainda em 2026
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Com encerramento da janela dos principais centros do futebol, clube passa longe do objetivo de arrecadar R$ 250 milhões em transferências
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Ex-dirigente acredita que um modelo de negócio semelhante ao de sua primeira passagem seria o ideal e benéfico para ambas as partes
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