Nicolás de La Cruz em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Nicolás de La Cruz em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/10/2026 18:31

Com pouco espaço no Flamengo, o meia Nicolás de La Cruz, de 29 anos , está vivendo na temporada de 2026 um ano bastante incomum. Com poucas lesões, o uruguaio não vem recebendo oportunidades por causa da grande concorrência no setor de meio-campo rubro-negro.

"Estou vivendo um momento físico muito bom, já que este ano pude dar sequência aos treinamentos. Lesões fazem parte da vida de um jogador e ter tido apenas uma nessa temporada me deixa feliz. O nível do Flamengo é alto e a concorrência no meio-campo é muito intensa. Temos jogadores de bastante qualidade, quem vai jogar é uma decisão que cabe ao treinador", disse o uruguaio em entrevista à "Fla TV".

De La Cruz entrou no fim da partida na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1 no último dia 20, pelo Brasileiro, no Maracanã. A última vez que o uruguaio teve a oportunidade de ter uma minutagem maior foi na vitória por 3 a 0 sobre o Cuzco, no Maracanã, pela Libertadores no dia 26 de maio.

"Da minha parte, procuro dar o máximo todos os dias nos treinamentos, estar bem e me manter à disposição. Quando a oportunidade aparecer, quero estar preparado e pronto para ajudar a equipe e conquistar mais títulos com o Flamengo", afirmou.

Fernando Sassaki, médico do Flamengo, confirmou a evolução física do uruguaio na atual temporada. Apesar disso, ele entrou em campo somente em 21 jogos, menos que no ano passado, quando atuou em 34 partidas.

"O Nico tem estado mais disponível ao longo deste ano. Ele não apresentou as mesmas lesões no joelho que teve em 2025. No início de 2026, fizemos um trabalho de terapia regenerativa na região, ele evoluiu bem e, ao longo da temporada, conseguimos fazer uma gestão de carga maior sobre ele", contou.

O Flamengo chegou a negociar com o Peñarol o empréstimo de Nicolás de La Cruz. Apesar do desejo do uruguaio, as conversas não avançaram por causa dos moldes da operação.

No fim de 2023, o Flamengo topou pagar 16 milhões de dólares à vista (quase R$ 77,8 milhões na cotação da época) para tirar o jogador do River Plate (ARG). O vínculo com o Rubro-Negro vai até dezembro de 2028.