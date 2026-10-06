Pedro e Samuel Lino em treino desta terça-feira (6) - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro e Samuel Lino em treino desta terça-feira (6)Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 06/10/2026 14:03

O técnico Leonardo Jardim, do Flamengo, deve ter duas importantes peças à disposição para o duelo contra o Santos desta quinta-feira (8), o primeiro após a data Fifa. Os atacantes Pedro e Samuel Lino, que estavam com a seleção brasileira, se reapresentaram nesta terça-feira (6) e treinaram com o elenco no CT Ninho do Urubu, em Vargem Pequena, Zona Oeste.

Agora, resta a dúvida de como Jardim irá utilizá-los. O fato de não terem trabalhado com a equipe nos 18 dias livres pode pesar, principalmente para o lado de Pedro, que não é titular garantido.

Já Lino é o grande destaque do Flamengo em 2026. Ainda há a chance de ambos os atletas começarem a partida com o Santos no banco de reservas, para serem poupados após os compromissos com a Seleção na Ásia, visando os duelos decisivos na sequência da temporada, contra Fluminense, pelo Brasileirão, e Estudiantes, pela semifinal da Libertadores.

Com isso, o clube segue sua preparação visando o restante do ano. O Rubro-Negro ainda aguarda os retornos de Guillermo Varela, que estava com a seleção uruguaia, e Anthony Valencia, que representou o Equador.

Os estrangeiros, no entanto, dificilmente devem jogar a próxima partida. Isso porque Varela deve entrar em campo ainda nesta terça-feira, em amistoso contra a Índia, enquanto Valencia jogou na segunda-feira (5), contra o Panamá.

O time treinou às 10h nesta terça-feira e realiza mais uma atividade na quarta-feira (7), às 11h, antes de sair às 16h para o voo rumo a Guarulhos.

Próximos jogos do Flamengo

- Santos: na quinta-feira (8 de outubro), às 19h30 na Vila Belmiro (SP), pela 29ª rodada do Brasileirão



- Fluminense: no domingo (11 de outubro), às 17h30 no Maracanã (RJ), pela 30ª rodada do Brasileirão



- Estudiantes: no dia 15 de outubro, às 21h30 no estádio UNO (ARG), pela semifinal da Libertadores

- Bahia: no dia 18 de outubro, às 18h30 na Arena Fonte Nova (BA), pela 31ª rodada do Brasileirão

- Estudiantes: no dia 22 de outubro, às 21h30 no Maracanã (RJ), pela semifinal da Libertadores