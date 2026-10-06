Vasco deseja usar o Maracanã no jogo contra o Boca JuniorDaniel Brasil / Maracanã
Confira a nota do Flamengo na íntegra
O Flamengo defenderá sempre a segurança, o cumprimento das regras e o respeito às competências institucionais.
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