Pedro durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro durante treino do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 07/10/2026 15:05

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro vive um impasse sobre a renovação contratual. Um dos pilares do time comandado pelo técnico Leonardo Jardim, o camisa 9 está insatisfeito com a demora da diretoria do clube para tratar sobre a ampliação do contrato, segundo o "ge". O centroavante ficou para trás na lista de prioridades, enquanto outros jogadores ganharam aumentos salariais ou novos contratos.

Pedro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2027. O camisa 9 e o estafe dele acreditam que a diretoria não cumpriu o que havia sido acordado anteriormente. O diretor de futebol José Boto prometeu resolver a situação no ano passado, logo após o jogador retornar de uma grave lesão no joelho esquerdo. Porém, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vetou a renovação naquele momento.

Convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a Austrália e Índia, Pedro recebeu sondagens com valores altos de clubes do exterior. O camisa 9, no entanto, prioriza a permanência no Fluminense. Antes da Data Fifa, a diretoria rubro-negra procurou o jogador, mas as conversas ainda estão em estágio inicial. Agora, o centroavante é uma das prioridades da lista.

Atualmente, Pedro não possui um dos maiores vencimentos do elenco. O camisa 9 e o seu estafe entendem que ele merece uma valorização de acordo com a sua importância. Contratado em janeiro de 2020, o centroavante soma 349 jogos, 175 gols e 48 assistências. Em 2026, marcou 25 gols e deu nove assistências em 49 partidas. Recentemente, ele se tornou o maior artilheiro do Flamengo no século.

Apesar do interesse em renovar, existe um descontentamento da diretoria do Flamengo com a postura do jogador em momentos de adversidades, sejam grandes ou pequenas. No último jogo antes da Data Fifa, Pedro manifestou insatisfação após ser substituído, o que gerou incômodo internamente. No ano passado, o comportamento nos treinos rendeu uma crítica pública do técnico Filipe Luís.

