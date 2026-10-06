Endrick durante treinamento do Real MadridDivulgação
Endrick articula saída do Real Madrid em janeiro, diz jornal
Com pouca minutagem no clube merengue, atacante brasileiro organiza busca por novo clube já na próxima janela de transferências
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Kane leva Inglaterra à vitória na Liga das Nações e iguala recorde
Camisa 9 passou da marca dos 90 gols pela seleção, além de se igualar a Peter Shilton como o atleta com mais partidas pelos ingleses
Justiça do Rio nega novo pedido do Vasco para jogar no Maracanã
Desembargador do TJ-RJ indeferiu o efeito suspensivo do Cruz-Maltino para mandar a partida contra o Boca Juniors no estádio
Alberto Valentim acredita que fama de 'galã' interferiu na carreira
Ex-treinador do Vasco e do Botafogo diz que sua aparência influenciou diretamente o desenvolvimento do trabalho em um período da vida
Hulk defende modelo de contratação do Fluminense: 'Dá certo aqui'
Tricolor conquistou Libertadores em 2023 com equipe repleta de veteranos e agora está na semifinal da competição com o mesmo modelo
Bem fisicamente, De La Cruz admite dificuldade em disputa por posição
Jogador, de 29 anos, entrou em campo em apenas 21 partidas na atual temporada; último jogo com minutagem alta foi no dia 26 de maio
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