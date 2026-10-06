Endrick durante treinamento do Real Madrid - Divulgação

Endrick durante treinamento do Real MadridDivulgação

Publicado 06/10/2026 20:04

Promessa do ataque da seleção brasileira, Endrick parece estar em baixa posição na lista de prioridades do técnico José Mourinho no Real Madrid e cogita deixar o clube em janeiro, quando abre a próxima janela de transferências. Em primeiro momento, a ideia do atacante de 20 anos é sair por empréstimo, em busca de mais minutos em campo, segundo o jornal espanhol "Sport".

No começo da temporada, Endrick teve pequena lesão muscular que o tirou dos primeiros jogos. Contudo, já voltou a ficar à disposição e, ainda assim, nos quatro primeiros jogos desde que se recuperou da contusão, o brasileiro entrou em campo em apenas um, por quatro minutos. A falta de chances parece inquietar o jogador, que vê a procura por novos ares como uma possível solução.

Endrick tem confiança de Mourinho

Ainda que não esteja aproveitando Endrick tanto quanto o jovem gostaria, José Mourinho demonstra querer contar com ele no Real Madrid. Na última janela de transferências, a Roma, da Itália, esteve muito próxima de fechar com o atacante brasileiro por empréstimo, mas o negócio melou porque o português conversou com ele e o pediu para ficar no elenco

Com isso, o ex-Palmeiras tenta manter postura paciente, ao menos nesta primeira metade da temporada, na esperança de receber novas oportunidades. Endrick ainda demonstra vontade de conquistar espaço no clube merengue, mesmo com o cenário pouco favorável.

Empréstimo pode elevar nível do atacante

Em paralelo, um novo empréstimo pode representar a oportunidade de Endrick voltar a elevar seu nível. Escanteado em sua primeira temporada no Real Madrid, entre 2024 e 2025, o brasileiro foi emprestado ao Lyon, da França, no começo deste ano e viveu grande fase. No futebol francês, anotou oito gols e oito assistências em 21 jogos, e se tornou um dos destaques da equipe.

Dessa forma, assim como aconteceu na última saída temporária do Real, o brasileiro poderia aproveitar a chance de receber mais minutos em outro clube para voltar a desenvolver seu futebol. Além da Roma, Milan e Aston Villa demonstraram interesse em trazer o jovem por empréstimo na última janela.