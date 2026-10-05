Rayan e Estêvão estão entre os indicados ao Golden Boy 2026Nelson Terme / CBF
O trio chegou à fase decisiva após integrar a relação inicial, que contava com 100 atletas e havia sido divulgada em maio. Naquela lista, o Brasil tinha outros quatro representantes: Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Souza (Tottenham), William Gomes (Porto) e Vitor Reis (Manchester City).
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Entre os clubes com mais concorrentes está o Barcelona: Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart figuram entre os 25 nomes. Por país, a Inglaterra lidera com oito finalistas, seguida por Espanha e Alemanha, que aparecem com seis e cinco. A Itália conta com três, Portugal com dois e França com um.
A escolha ficará a cargo de um júri composto por 50 jornalistas de 27 países europeus. Cada profissional poderá indicar cinco jogadores, que receberão uma pontuação de acordo com a colocação escolhida.
Brasil tem dois vencedores
O último vencedor foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, em 2025. A premiação também já teve nomes como Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) e Lamine Yamal (2024).
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