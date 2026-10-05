Rayan e Estêvão estão entre os indicados ao Golden Boy 2026 - Nelson Terme / CBF

Rayan e Estêvão estão entre os indicados ao Golden Boy 2026Nelson Terme / CBF

Publicado 05/10/2026 15:49



Golden Boy 2026 tem três brasileiros entre os finalistas. Endrick, do Real Madrid, Estêvão, do Chelsea, e Rayan, do Bournemouth, figuram entre os 25 nomes divulgados nesta segunda-feira (5) pelo jornal italiano 'Tuttosport', que organiza a premiação destinada ao melhor jogador sub-21 do futebol europeu.

A relação reúne jovens que se destacaram no Velho Continente durante a temporada 2025/26. Para concorrer, os candidatos precisam ter nascido a partir de 1º de janeiro de 2006.

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O trio chegou à fase decisiva após integrar a relação inicial, que contava com 100 atletas e havia sido divulgada em maio. Naquela lista, o Brasil tinha outros quatro representantes: Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Souza (Tottenham), William Gomes (Porto) e Vitor Reis (Manchester City).



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Entre os clubes com mais concorrentes está o Barcelona: Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart figuram entre os 25 nomes. Por país, a Inglaterra lidera com oito finalistas, seguida por Espanha e Alemanha, que aparecem com seis e cinco. A Itália conta com três, Portugal com dois e França com um. O trio chegou à fase decisiva após integrar a relação inicial, que contava com 100 atletas e havia sido divulgada em maio. Naquela lista, o Brasil tinha outros quatro representantes: Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Souza (Tottenham), William Gomes (Porto) e Vitor Reis (Manchester City).Entre os clubes com mais concorrentes está o Barcelona: Cubarsí, Marc Bernal e Xavi Espart figuram entre os 25 nomes. Por país, a Inglaterra lidera com oito finalistas, seguida por Espanha e Alemanha, que aparecem com seis e cinco. A Itália conta com três, Portugal com dois e França com um.

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A escolha ficará a cargo de um júri composto por 50 jornalistas de 27 países europeus. Cada profissional poderá indicar cinco jogadores, que receberão uma pontuação de acordo com a colocação escolhida.

A escolha ficará a cargo de um júri composto por 50 jornalistas de 27 países europeus. Cada profissional poderá indicar cinco jogadores, que receberão uma pontuação de acordo com a colocação escolhida.

Brasil tem dois vencedores



O Brasil já conquistou o Golden Boy em duas oportunidades. Anderson foi eleito em 2008, enquanto Alexandre Pato recebeu o prêmio no ano seguinte.

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O último vencedor foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, em 2025. A premiação também já teve nomes como Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) e Lamine Yamal (2024). O último vencedor foi o francês Desiré Doué, do Paris Saint-Germain, em 2025. A premiação também já teve nomes como Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007), Kylian Mbappé (2017), Erling Haaland (2020), Jude Bellingham (2023) e Lamine Yamal (2024).

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato