Gonçalo Ramos comemora gol marcado pela Liga das Nações - Miguel Riopa / AFP

Gonçalo Ramos comemora gol marcado pela Liga das NaçõesMiguel Riopa / AFP

Publicado 05/10/2026 14:27

Neste ranking, a Espanha, atual campeã do mundo, aparece no topo da relação com 2007,86 pontos, seguida dos atuais vice-campeões, os argentinos, que ostentam 1.972,17. A França fecha a lista dos três primeiros colocados com 1.953,72 pontos