Uniformes do jogo de volta entre Flamengo e EstudiantesDivulgação / Conmebol
Conmebol divulga uniformes das semifinais da Libertadores
Fluminense, Palmeiras, Flamengo e Estudiantes lutam por uma vaga na grande decisão; jogos serão nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro
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Iniesta afirma que deseja se tornar técnico do Barcelona
Ex-jogador, de 42 anos, também comentou sobre título da Espanha na Copa e pediu que compatriota receba prêmio 'Bola de Ouro'
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Tenista russo já perdia a partida, mas definição da semifinal do ATP 500 de Pequim foi antecipada por conduta antidesportiva
Jornal espanhol destaca Jorge Jesus em conflito com CR7: 'Vencedor'
Publicação destacou o bom rendimento da seleção portuguesa e também a postura da federação como trunfos do ídolo do Flamengo
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