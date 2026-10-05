Uniformes do jogo de volta entre Flamengo e Estudiantes - Divulgação / Conmebol

Uniformes do jogo de volta entre Flamengo e EstudiantesDivulgação / Conmebol

Publicado 05/10/2026 14:06

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O Tricolor receberá o time paulista no Maracanã no dia 14 de outubro, pela partida de ida. Na ocasião, a equipe carioca usará seu uniforme tradicional, com listras verdes, grenás e brancas, além da calça e meião brancos, enquanto o goleiro utilizará a roupa amarela. O Palmeiras utilizará seu kit de visitante.

Na volta, em 21 de outubro, no Nubank Parque, o Fluminense vestirá seu uniforme reserva, com camisa branca e calça e meião grenás.

Já o Rubro-Negro viaja à Argentina para enfrentar o Estudiantes no estádio Jorge Luis Hirschi, mais conhecido como Estádio Uno, em 15 de outubro. Na ocasião, o time de Leonardo Jardim entrará em campo com o uniforme reserva, todo branco, enquanto o goleiro utilizará a camisa azul.

O duelo da volta acontece no Maracanã na semana seguinte, em 22 de outubro. Nesta ocasião, o Flamengo utilizará seu tradicional kit, com camisa e meiões vermelhos e pretos, junto ao calção branco.

Negociação nas cargas dos ingressos

O Fluminense chegou a um acordo com o Palmeiras na última sexta-feira (2) sobre a carga de ingressos para os jogos da semifinal da Libertadores. Os clubes decidiram que vão cumprir o regulamento de competições da Conmebol e vão disponibilizar os quatro mil bilhetes para a torcida visitante nas partidas no Maracanã, no dia 14, e no Nubank Parque, no dia 21.

O Palmeiras tentou negociar uma redução do número, mas o Fluminense foi irredutível e pediu que o regulamento fosse cumprido.

Além disso, o local da partida de ida entre Estudiantes e Flamengo também demorou para ser definido devido à capacidade do estádio Uno. A Conmebol exige uma arena com capacidade mínima de 30 mil pessoas e um setor visitante com pelo menos 4 mil lugares.

O Uno comporta 32.530 pessoas. Para jogar em sua casa, o time argentino concordou em ceder ao Rubro-Negro um setor que comporta 6 mil torcedores. No entanto, serão comercializados apenas 4 mil ingressos. Sendo assim, a torcida rubro-negra ocupará 12% das arquibancadas, além de um espaço onde tradicionalmente ficam apoiadores do clube argentino.