O russo Daniil Medvedev acompanha atendimento a torcedor atingido por uma boladaAFP
Medvedev é eliminado por acertar bolada em fã, e Djokovic vai à final
Tenista russo já perdia a partida, mas definição da semifinal do ATP 500 de Pequim foi antecipada por conduta antidesportiva
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Jornal espanhol destaca Jorge Jesus em conflito com CR7: 'Vencedor'
Publicação destacou o bom rendimento da seleção portuguesa e também a postura da federação como trunfos do ídolo do Flamengo
Concessionária Fla-Flu sugere Vasco x Boca no Nilton Santos
Consórcio que administra o Maracanã reforçou argumentos para não liberar o estádio devido ao gramado, em documento enviado à Justiça
Santos vê Neymar feliz e adota otimismo sobre renovação até 2027
Classificação para a Libertadores pode ser trunfo para convencer o camisa 10 a seguir; craque tem recebido sondagens de equipes do EUA
Poatan e Charles do Bronx são confirmados no card do UFC 335, em dezembro; confira
UFC 335 será realizado em Las Vegas (EUA), no dia 12 de dezembro, com dois confrontos de peso envolvendo estrelas brasileiras
Federação Portuguesa se manifesta sobre briga entre CR7 e Jorge Jesus
Presidente da entidade, Pedro Proença rasgou elogios ao jogador e afirmou que conflito deve ser resolvido após sequência de partidas