O russo Daniil Medvedev acompanha atendimento a torcedor atingido por uma bolada - AFP

O russo Daniil Medvedev acompanha atendimento a torcedor atingido por uma boladaAFP

Publicado 05/10/2026 12:48

Novak Djokovic garantiu um lugar na final do ATP 500 de Pequim de uma forma inusitada nesta segunda-feira (5). Com a vantagem de 1 set a 0 e com o saque na mão para definir a partida, ele viu o russo Daniil Medvedev ser desclassificado por atingir, sem intenção, um torcedor com uma bolada. A participação na decisão rendeu ao multicampeão, que chegou a passar mal em partida do torneio , ainda uma volta ao Top 10 do ranking da ATP.

A atitude do número 5 do mundo foi um descontrole emocional por estar perdendo o jogo para o rival sérvio. A arbitragem não tolerou o destempero, encarou a episódio como conduta antidesportiva, e eliminou o tenista.

Retorno em grande estilo

Hexacampeão de Pequim, Djokovic voltou a disputar o torneio chinês depois de 11 anos. Atual número 11 do mundo, o sérvio garantiu os pontos necessários para ultrapassar o francês Arthur Fils na atualização do ranking da próxima segunda-feira.

A passagem para decidir o ATP de Pequim traz uma marca importante. Djoko ampliou para 33 a sequência de vitórias no torneio, um recorde do Circuito Mundial de tenis, ao definir o duelo em 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 5/3, em 2h29 de confronto.

O último desafio de Djokovic no ATP 500 de Pequim

Em busca do hepta, o competidor de 39 anos vai para a sua 146ª final na carreira e se iguala a Ivan Lendl como o terceiro maior finalista da história da ATP, atrás apenas de Jimmy Connors (164) e Roger Federer (157). No ATP 500, ele é o recordista de decisões (18).

Mais cedo, pela outra semi, Alex de Minaur garantiu o seu lugar na final ao contar com a desistência do polonês Hubert Hurkacz no segundo set, quando o placar indicava uma vantagem de 6/4 e 3/2 para o tenista australiano.

Djokovic e Minaur já se enfrentaram outras quatro vezes, com ampla vantagem para o sérvio: são três vitórias e apenas uma derrota.

Já Medvedev terá um prejuízo muito maios do que não brigar pelo título em Pequim. Por causa da atitude, o russo será punido com a perda dos 200 pontos que conquistou até chegar à final, assim como a premiação a que teria direito. Com isso, vai perder o quinto lugar no ranking para o canadense Felix Aliassim.