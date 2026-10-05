Capitão da Croácia, Luka Modric projeta partida contra a EspanhaJavier Soriano / AFP
A Inglaterra impôs dura derrota por 7 a 0 aos croatas no sábado (3), resultado que deixou Modric "envergonhado".
A Croácia recebe a Espanha em Split em busca de redenção, enquanto 'La Roja', líder do grupo A3, espera garantir a classificação para as quartas de final.
"Perder não é um problema, mas sim a forma como se perde", disse Modric nesta segunda-feira (5), na coletiva de imprensa antes da partida de terça-feira.
"Espero que os torcedores nos incentivem como sempre e que, depois do jogo, possam avaliar como jogamos. É disso que precisamos. Esperamos uma reação positiva, pois o que aconteceu dói mais em nós do que em qualquer outra pessoa", insistiu o jogador do Milan.
O clima deve ser diferente, já que, contra a Inglaterra, a Croácia cumpria punição por racismo de sua torcida e disputou a partida diante de 6.000 crianças locais de até 14 anos — isentas da proibição — e de um pequeno grupo de torcedores ingleses.
Enfrentar a Espanha, que se sagrou bicampeã mundial em julho e acumula 41 jogos de invencibilidade, será um desafio complicado para a Croácia de Slaven Bilic.
"É a melhor equipe do mundo. São os campeões. Estão há não sei quantos jogos sem perder", afirmou Modric.
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"Não sei como a Espanha interpretará a nossa derrota, mas não acho que vão nos olhar de cima. O que aconteceu não é algo habitual na nossa equipe, todos sabemos disso", acrescentou o capitão croata.
"Contra a melhor equipe do mundo, temos que corrigir tudo, ser agressivos e não dar muito espaço para que encontrem soluções", garantiu o veterano meio-campista.
A Espanha venceu a Croácia por 4 a 1 em Sevilha, no início desta pausa para jogos internacionais, e chega à partida com três vitórias em três jogos.
Modric disse que ainda não decidiu por quanto tempo continuará defendendo seu país. "Vamos jogo a jogo. Veremos se deixo a seleção daqui a um ano ou daqui a um mês", explicou o meio-campista, que chegou à sua 205ª partida pela seleção contra a Inglaterra.
"O importante para mim é estar em um lugar que me faça feliz. Estou disposto a ajudar a qualquer momento, tanto dentro quanto fora de campo."
Bilic, que comanda a Croácia pela segunda vez na carreira, afirmou que enfrentar a campeã mundial oferece uma oportunidade rápida de redenção.
"O que aconteceu contra a Inglaterra foi incrivelmente duro. Nunca esqueceremos, mas quando há um incêndio, é preciso reagir", comentou Bilic.
"Por um lado, temos um adversário muito difícil, mas é a melhor oportunidade para nós", sentenciou.
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