Capitão da Croácia, Luka Modric projeta partida contra a Espanha - Javier Soriano / AFP

Capitão da Croácia, Luka Modric projeta partida contra a EspanhaJavier Soriano / AFP

Publicado 05/10/2026 18:50

"Espero que os torcedores nos incentivem como sempre e que, depois do jogo, possam avaliar como jogamos. É disso que precisamos. Esperamos uma reação positiva, pois o que aconteceu dói mais em nós do que em qualquer outra pessoa", insistiu o jogador do Milan.O clima deve ser diferente, já que, contra a Inglaterra, a Croácia cumpria punição por racismo de sua torcida e disputou a partida diante de 6.000 crianças locais de até 14 anos — isentas da proibição — e de um pequeno grupo de torcedores ingleses.Enfrentar a Espanha, que se sagrou bicampeã mundial em julho e acumula 41 jogos de invencibilidade, será um desafio complicado para a Croácia de Slaven Bilic."É a melhor equipe do mundo. São os campeões. Estão há não sei quantos jogos sem perder", afirmou Modric."Não sei como a Espanha interpretará a nossa derrota, mas não acho que vão nos olhar de cima. O que aconteceu não é algo habitual na nossa equipe, todos sabemos disso", acrescentou o capitão croata."Contra a melhor equipe do mundo, temos que corrigir tudo, ser agressivos e não dar muito espaço para que encontrem soluções", garantiu o veterano meio-campista.A Espanha venceu a Croácia por 4 a 1 em Sevilha, no início desta pausa para jogos internacionais, e chega à partida com três vitórias em três jogos.Modric disse que ainda não decidiu por quanto tempo continuará defendendo seu país. "Vamos jogo a jogo. Veremos se deixo a seleção daqui a um ano ou daqui a um mês", explicou o meio-campista, que chegou à sua 205ª partida pela seleção contra a Inglaterra.