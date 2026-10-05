Cristiano Ronaldo de volta ao Al-Nassr em meio à crise com Jorge Jesus - Divulgação/X @Al-Nassr

Cristiano Ronaldo de volta ao Al-Nassr em meio à crise com Jorge JesusDivulgação/X @Al-Nassr

Publicado 05/10/2026 15:55

Cristiano Ronaldo retornou aos trabalhos com a camisa do Al-Nassr, nesta segunda-feira (5), após abandonar a delegação portuguesa em meio à Data Fifa , por conta de polêmica com o atual treinador Jorge Jesus. Outro fato que chamou a atenção dos internautas foi a nova mudança no visual do camisa 7.

O atacante português havia pintado o cabelo com uma coloração ruiva em agosto, logo depois de se casar com Georgina Rodríguez, sua esposa. Agora, apareceu com a cabeça raspada e de volta ao tom mais escuro.

Após o fim da Data Fifa, o Al-Nassr começa a preparação para a volta do Campeonato Saudita. A próxima partida será contra o Al-Draih, nesta sexta-feira (9), às 15h (de Brasília), válido pela 8ª rodada.

Conflito com o Jorge Jesus

A briga entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo começou no domingo (27), na vitória portuguesa por 2 a 1 sobre a Noruega. O camisa 7 começou no banco, e esperava entrar em campo ao decorrer da partida, pois este havia sido o "combinado" com o treinador.

Contudo, o comandante optou por manter Gonçalo Ramos em campo durante os 90 minutos, argumentando que a mudança de ideia ao longo da partida foi diretamente relacionada à atuação do atleta, que marcou o gol da vitória da equipe naquele jogo. Ao fim do duelo, Cristiano Ronaldo foi imediatamente para o vestiário, revoltado com a falsa expectativa criada.

A cena repercutiu entre a imprensa e os torcedores, que não entenderam o motivo da revolta do astro em primeiro momento. Mas a crise se confirmou dois dias depois, na terça-feira (29), quando Cristiano não se apresentou para o treinamento da Seleção.

Logo depois da ausência, o tema se tornou a principal pauta da coletiva de imprensa concedida por Jorge Jesus no CT em que Portugal estava alocado. Na entrevista, o comandante foi direto sobre o tema: "Eles sabem, todos sabem, quem trabalhou comigo. Até os presidentes sabem: no clube manda o presidente, no time mando eu. Em todo lugar onde eu estiver, e com os jogadores é igual".

Em decorrência das declarações, assim que a coletiva se encerrou, Cristiano Ronaldo deixou a concetração de Portugal e se pronunciou nas redes sociais.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.", afirmou o ídolo português, por meio de uma postagem no Instagram.

Até o momento, existe uma incerteza sobre o futuro do jogador vestindo a camisa da seleção nacional. Enquanto isso, Jorge Jesus afirmou que ainda está tudo em aberto e que Cristiano pode voltar quando quiser, pois o caso não passaria de um pequeno mal-entendido.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo