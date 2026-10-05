Gabigol e Coutinho em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC
Santos prega cautela sobre renovação de Gabigol
Atacante, de 30 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028; Peixe deseja a sua permanência e já iniciou contatos
Boca aceita qualquer estádio contra o Vasco, mas admite preocupação
Clube argentino diz prezar pela segurança da torcida visitante no Rio, independente do palco escolhido para o duelo da Sul-Americana
Contra o Coxa, Serna terá chance para tentar recuperar titularidade
Atacante, de 28 anos, é um dos destaques do Fluminense desde que Marcão assumiu o comando; colombiano tem dez gols pelo Tricolor no ano
Tenista francês lança raquete na torcida e abandona partida; veja
Terence Atmane perdeu o controle durante duelo com Bernard Tomic pelo qualifying do Masters 1000 de Xangai e deixou a quadra antes do fim
Botafogo avalia aumentar capacidade do Nilton Santos
Ampliação do estádio é um dos desejos do presidente João Paulo Magalhães Lins, que tem mandato no Alvinegro até o fim de 2028
Ex-jogador dos grandes do Rio, Carlos Alberto Dias morre aos 59 anos
Autor de gol de título do Botafogo e também campeão pelo Vasco, ele trabalhava atualmente como técnico do Ypiranga, de Pernambuco
Cristiano Ronaldo se reapresenta ao Al-Nassr após abandonar seleção
Astro português apareceu de visual novo na volta ao clube, depois de ter deixado a delegação nacional em virtude de atrito com Jorge Jesus
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