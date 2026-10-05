Gabigol e Coutinho em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Gabigol e Coutinho em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 05/10/2026 14:40 | Atualizado 05/10/2026 17:55

O atacante Gabigol, de 30 anos, vive futuro indefinido na atual temporada . Com contrato com o Santos até o fim do ano, o artilheiro tem um vínculo definitivo com o Cruzeiro até dezembro de 2028. O presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, pregou cautela sobre o futuro do camisa 9.

"O Gabriel tem um contrato em vigência até dezembro. Nós temos também o respeito do Cruzeiro. O atleta possui um vínculo com o clube mineiro", afirmou em entrevista à "ESPN".

Gabigol vive um excelente momento na temporada. Ele entrou em campo em 43 partidas, anotou 23 gols e deu nove assistências. O mandatário do Peixe reforçou que seu interesse é dar ao atacante a possibilidade de continuar rendendo bem.

"Queremos deixá-lo bem concentrado e sem pensar tanto no futuro, para que a gente consiga explorar o máximo do Gabriel e ele possa, lógico, concluir bem a temporada. E, no momento certo, nós vamos conversar com o Gabriel, conversar com o Cruzeiro para definir essa situação", opinou.

Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. O Santos já sinalizou que deseja contar com o atacante no ano que vem, ou por empréstimo, ou por definitivo, mas o atacante ainda não decidiu por qual equipe irá atuar e não tem pressa.



O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro. No total, ele entrou em campo em 42 jogos, anotou 21 gols e deu dez assistências. Com isso, se valorizou novamente.



Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.



"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.

No total, ele entrou em campo em 305 jogos e anotou 161 gols pelo Flamengo. Pelo Santos, Gabigol também tem números expressivos. O atacante fez 250 partidas e balançou as redes em 106 oportunidades.