Terence Atmane, atual número 99 do ranking da ATPEmilee Chinn / Getty Images North America / Getty Images via AFP
O episódio ocorreu no terceiro set, com o placar empatado em 2 a 2. Após Tomic confirmar o serviço, Atmane errou a devolução e mandou a bola para fora. Na sequência, demonstrou descontrole ao lançar o equipamento, que atingiu o setor do público e passou perto dos espectadores.
THIS IS UNBELIEVABLE ‼️ Hours before Medvedev’s default, Terence Atmane launched his racquet straight into the stands. Since it missed the crowd, play continued without a disqualification. Believe it or not, the match continued as normal. https://t.co/B8KpZCuzDa— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
Apesar do susto, o duelo continuou por mais alguns games. Tomic obteve uma quebra de saque e abriu vantagem de 5 a 3 na parcial decisiva. O australiano se preparava para retornar à quadra e sacar, quando o adversário comunicou a desistência.
O atleta da França havia vencido o segundo set por 6/4, após perder a parcial de abertura por 6/3. No momento da interrupção, o rival da Oceania, 185º colocado do ranking da ATP, liderava o trecho final do jogo e estava a apenas um game da vaga.
Com o resultado, Tomic avançou para a etapa decisiva do qualificatório no torneio chinês. O próximo desafio será contra o cazaque Timofey Skatov, atual 210º do mundo, em embate que vale lugar na chave principal do evento.
Atmane, por sua vez, atravessa um período marcado por desistências recentes. Na última quarta-feira (30), o jogador também deixou o circuito precocemente na estreia do Challenger de Jingshan, quando abandonou o confronto diante do sueco Elias Ymer durante o set decisivo.
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