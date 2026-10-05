Terence Atmane, atual número 99 do ranking da ATPEmilee Chinn / Getty Images North America / Getty Images via AFP

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Bernardo Fonseca
O tenista francês Terence Atmane protagonizou um momento de tensão nesta segunda-feira (5), durante o qualifying do Masters 1000 de Xangai, na China. Irritado após sofrer um ponto, o número 99 do mundo arremessou sua raquete em direção à arquibancada e, pouco depois, abandonou o confronto diante do australiano Bernard Tomic.
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O episódio ocorreu no terceiro set, com o placar empatado em 2 a 2. Após Tomic confirmar o serviço, Atmane errou a devolução e mandou a bola para fora. Na sequência, demonstrou descontrole ao lançar o equipamento, que atingiu o setor do público e passou perto dos espectadores.
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Apesar do susto, o duelo continuou por mais alguns games. Tomic obteve uma quebra de saque e abriu vantagem de 5 a 3 na parcial decisiva. O australiano se preparava para retornar à quadra e sacar, quando o adversário comunicou a desistência.
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O atleta da França havia vencido o segundo set por 6/4, após perder a parcial de abertura por 6/3. No momento da interrupção, o rival da Oceania, 185º colocado do ranking da ATP, liderava o trecho final do jogo e estava a apenas um game da vaga.
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Com o resultado, Tomic avançou para a etapa decisiva do qualificatório no torneio chinês. O próximo desafio será contra o cazaque Timofey Skatov, atual 210º do mundo, em embate que vale lugar na chave principal do evento.
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Atmane, por sua vez, atravessa um período marcado por desistências recentes. Na última quarta-feira (30), o jogador também deixou o circuito precocemente na estreia do Challenger de Jingshan, quando abandonou o confronto diante do sueco Elias Ymer durante o set decisivo.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo