Alberto Valentim em entrevista ao 'Charla Podcast' - Reprodução/ Charla Podcast

Alberto Valentim em entrevista ao 'Charla Podcast'Reprodução/ Charla Podcast

Publicado 06/10/2026 19:00

Vasco e do Botafogo, acredita que a sua fama de "bonitão" interferiu diretamente em sua carreira durante um certo período. Em entrevista ao "Charla Podcast", o técnico desabafou. Atualmente sem clube após deixar o América-MG em uma passagem sem muito brilho, Alberto Valentim, ex-treinador doe do, acredita que a sua fama de "bonitão" interferiu diretamente em sua carreira durante um certo período. Em entrevista ao "Charla Podcast", o técnico desabafou.

"Nunca quis acreditar, mas já falei isso publicamente: o fato de eu ser 'o bonitão do campo' me atrapalhou por um período, acredito. Tirou um pouco o foco do meu trabalho", disse o treinador, que já é conhecido por ser uma figura com diversos momentos inusitados e envolvimentos em polêmicas extracampo.

Na sequência, Alberto Valentim afirmou que a fama começou em meio ao seu trabalho no Vasco. O treinador revelou que, na época, o próprio diretor do Cruz-Maltino abordou o assunto.

"A primeira pessoa que me falou isso foi o Alexandre Faria, diretor do Vasco na época. Fizemos um trabalho muito bom dentro da realidade do Vasco. E culminou com 'o Valentim é o bonitão dos estádios'", contou.

A passagem de Valentim pelo Vasco foi curta, mas memorável. Contratado em agosto de 2018, com a equipe no 13° lugar, o técnico tinha a expectativa de classificar a equipe para a Libertadores, porém, a realidade foi outra. O Cruz-Maltino finalizou o ano na 16ª posição, com 43 pontos, escapando do rebaixamento apenas na última rodada.

No começo da temporada seguinte, com reforços como Rossi, Fredy Guarín e Bruno César, o clube emplacou uma sequência invicta no estadual e chegou a bater o Fluminense na final da Taça Guanabara por 1 a 0, mas terminou a competição derrotado pelo grande rival Flamengo na final do Carioca por 2 a 0.

Diante do vice-campeonato, o treinador acabou sendo dispensado e encerrando seu trabalho frente ao clube de São Januário.

Polêmica recente

No ano de 2021, Alberto Valentim havia sido contratado para ser o comandante do Cuiabá. Com um começo avassalador, ele conseguiu o título estadual do Campeonato Matogrossense e empatou a primeira partida do Brasileirão contra o Juventude por 0 a 0, acumulando no total uma sequência de dez jogos sem derrotas.

Para a surpresa dos torcedores, logo após o empate, o clube anunciou sua demissão nas redes sociais mesmo sem ter sofrido nenhuma derrota. Na época surgiu uma especulação de que ele estaria envolvido em um caso amoroso com a mulher de um dos dirigentes do clube, fato que foi desmentido.

"Pego o campeonato em andamento, sou campeão invicto e saio na primeira rodada. Teve essa fake news (sobre o envolvimento). Foi um veículo pequeno que publicou. Tentamos entrar na Justiça, mas não conseguimos que eles fossem punidos", afirmou o técnico.

Alberto Valentim ainda acrescentou que essa mentira prejudicou muito o mental dele, mas mesmo assim não conseguiu responsabilizar na Justiça os indivíduos que propagaram a mentira.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza