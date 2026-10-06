Mikel Merino comemora gol pela Espanha contra a Croácia - Angel Martinez / Real Federação Espanhola de Futebol

Mikel Merino comemora gol pela Espanha contra a CroáciaAngel Martinez / Real Federação Espanhola de Futebol

Publicado 06/10/2026 18:24

Atual campeã mundial e da Eurocopa, a forte seleção da Espanha viu sua série invicta de dois anos e meio ameaçada de terminar nesta terça-feira (6). Em duelo complicado pela Liga das Nações , a Fúria teve de reabilitar para buscar virada diante da abalada, mas brava, Croácia, por 2 a 1, em Split. Com a manutenção dos 100% de aproveitamento, os espanhóis carimbaram a vaga antecipada às quartas de final.

O talismã Merino entrou no segundo tempo e não apenas evitou a queda da invencibilidade espanhola, agora de 42 partidas, como mostrou-se decisivo ao anotar duas vezes e definir triunfo no fim. No momento do segndo gol, os croatas já tinham um a menos em campo. Com o resultado, a Fúria manteve a liderança isolada do Grupo C, agora com 12 pontos, e se garantiu nas quartas, pois não pode mais ser desbancada pelos croatas, com apenas três.

O triunfo inglês sobre a República Tcheca, por 3 a 0, com gols de Coufal, contra, e dois do artilheiro Harry Kane, deixa a disputa pela liderança acirrada, pois a equipe sobe para nove pontos. Os tchecos, zerados, apenas cumprem tabela nas duas últimas rodadas.

Nova postura croata e abertura do placar

No entanto, pela frente os croatas tinham nada menos que a melhor seleção do planeta, com o retorno de sua escalação estrelada após alguns testes e precisando apenas de um empate para garantir vaga antecipada no mata-mata.

Os torcedores croatas "abraçaram" o discurso de volta por cima e iniciaram a partida vaiando os espanhóis a cada toque na bola. Mesmo com a marcação reforçada, o que sugeria um certo medo, a Croácia era corajosa e tinha postura bastante distinta da apresentação passada. A seleção mostrava-se atrevida e atacava diante da favorita. Na primeira estocada croata, Unai Simón salvou cabeçada de Stanisic.

O goleiro voltou a trabalhar na batida de Matanovic, após contragolpe em velocidade, mas nada pôde fazer na cabeçada de Perisic, no rebote. A gigante festa pelo gol entusiasmou a esquadra local e acuou a Espanha.

Pouco após a abertura do placar, Simón saiu jogando errado e Matanovic teve chance de ouro para ampliar, sozinho na área. Porém, o goleiro se redimiu. A Espanha só teve chance para empatar antes do descanso no minuto final, com Lamine Yamal mandando na rede pelo lado de fora.

Espanha volta mexida e Merino brilha no segundo tempo

A etapa final começou com a Espanha mais ligada. Dani Olmo e Yamal chegaram bem, mas acabaram parando na forte marcação croata. A campeã mundial dominava o jogo desde a volta do intervalo e não demorou a buscar a igualdade com seu 'talismã'.

Após receber de Dani Olmo, Merino — aposta de Luis de la Fuente na etapa final, como era no decorrer dos jogos da Copa do Mundo — bateu rasteiro para deixar tudo igual e frustrar a expectativa dos croatas. A igualdade calou o barulhento Estádio Poljud, em Split.

A apresentação ruim do primeiro tempo ficou para trás e a Espanha passou a mandar no jogo. Logo em seguida, Yamal finalizou raspando a trave e quase virou o placar. Mesmo melhor no jogo, a Espanha quase entregou o segundo gol à Croácia no fim. Em troca de passes de primeira na defesa, um erro fez a bola sobrar para Perisic bater de primeira e parar em milagre de Simón. O capitão croata, a seguir, foi expulso pelo segundo cartão amarelo.

Restava à Croácia segurar o empate nos 10 minutos finais. Revoltada com Cucurella, que sofreu a falta da expulsão de Perisic, a torcida local vaiava o lateral a cada toque na bola. A Espanha, entretanto, não mostrava-se satisfeita apenas com a vaga antecipada e virou o placar no fim, com novo brilho da estrela de Merino.