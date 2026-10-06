Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins - Arthur Barreto/BFR

Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães LinsArthur Barreto/BFR

Publicado 06/10/2026 20:30

mandar a partida de volta da semifinal da Sul-Americana no Rio de Janeiro, no dia 20 de outubro. Perante a definição, o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, afirmou que o Cruz-Maltino não chegou a entrar em contato com o clube, e indicou que não há certeza de liberação caso ocorra um pedido oficial, de acordo com o jornalista Venê Casagrande. O Vasco informou à Conmebol, nesta terça-feira (6), que vai, no dia 20 de outubro. Perante a definição, o presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães, afirmou que o Cruz-Maltino não chegou a entrar em contato com o clube, e indicou que não há certeza de liberação caso ocorra um pedido oficial, de acordo com o jornalista Venê Casagrande.

A questão veio à tona porque o clube de São Januário segue na procura de um estádio para mandar o jogo contra o Boca Juniors, tendo em vista a sequência de recusas do consórcio Fla-Flu para o jogo ocorrer no Maracanã e a impossibilidade de o duelo acontecer em São Januário, por conta de regulamento da entidade Sul-Americana. Quando questionado pelo jornalista sobre uma possível liberação do Nilton Santos para o Vasco, o presidente do Botafogo foi sincero.

"Não tem como eu te responder e garantir nem que sim, nem que não, porque eu não sei o que o Pedrinho vai me propor. Vai que eu diga para você 'sim' e depois ele me propõe algo que não seja bom para o Botafogo? Aí eu não vou poder ceder e vou estar mentindo para você. Então, não tem como eu dizer algo que não aconteceu", relatou Venê, sobre a conversa com João Paulo, durante o programa "SBT Sports Rio".

Apesar de não confirmar a liberação, o dirigente garantiu que a relação entre os dois clubes é muito positiva e, inclusive, a relação pessoal entre ele e Pedrinho segue a mesma frequência amistosa.

"O que eu posso garantir para você é que a relação do Botafogo com o Vasco é boa, a minha relação pessoal com o Vasco da Gama também é boa, a minha relação com o Pedrinho também é boa, mas nada disso garante que eu vou ceder o Nilton Santos caso o Pedrinho me faça esse pedido", reproduziu o jornalista.

Por fim, segundo a fonte, João Paulo afirmou que irá priorizar os interesses do Alvinegro, por mais positiva que a relação com o Vasco seja. "Eu não posso pensar em mim, eu tenho que pensar no melhor para o Botafogo. Então, não tem como eu garantir", completou.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo