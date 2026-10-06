Harry Kane comemorando gol na vitória por 3 a 0 sobre a República Tcheca - ADRIAN DENNIS / AFP

Harry Kane comemorando gol na vitória por 3 a 0 sobre a República TchecaADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 06/10/2026 19:29

A Inglaterra venceu a República Tcheca por 3 a 0, nesta terça-feira (6), pela quarta rodada da Liga das Nações da Uefa, em Wembley, com Harry Kane como protagonista.

O atacante do Bayern de Munique provocou o gol contra do tcheco Vladimir Coufal (27'), que abriu o placar, e, em seguida, marcou mais dois para os 'Three Lions' (40' e 57'), mostrando grande faro de gol e excelente forma física. Com esse resultado, a seleção inglesa encerra esta Data Fifa com três vitórias consecutivas, após a derrota para a Espanha no primeiro dos quatro jogos que disputou.

Situação na tabela

Com nove pontos, a Inglaterra se mantém na vice-liderança do Grupo A3 da Liga das Nações, três pontos atrás da Espanha, que venceu a Croácia por 2 a 1. A República Tcheca é a lanterna isolada, após quatro derrotas.

Além disso, a equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel deixa encaminhada a classificação para as quartas de final da competição, que poderá ser sacramentada na data Fifa de novembro.

Atuação de Kane

Consolidado como um dos grandes candidatos à próxima Bola de Ouro, Kane teve outra grande atuação em Londres, justamente a cidade onde, excepcionalmente, o prêmio será entregue neste ano.

Foi dele o cruzamento rasteiro pela direita que originou o primeiro gol, quando Coufal tentou cortar e, após uma falha de comunicação com o goleiro, acabou desviando a bola para a própria meta. Praticamente do mesmo lugar de onde o lateral tcheco marcou contra, Kane surgiu minutos mais tarde para ampliar a vantagem antes do intervalo.

No segundo tempo, o camisa 9 e capitão inglês fechou o placar com um desvio de cabeça após uma cobrança de escanteio.

Atacante celebra recorde

"Foi uma noite perfeita para mim, pessoalmente, e também para a equipe", declarou Kane à "ITV", após igualar o recorde de 125 jogos pela seleção do goleiro Peter Shilton.

"Uma noite de enorme orgulho", acrescentou o atacante, agora com 91 gols vestindo a camisa da Inglaterra, outro recorde.

Em meados de novembro, os ingleses receberão a Croácia antes de enfrentarem a Espanha fora de casa. Talvez, até lá, Kane já tenha uma Bola de Ouro em sua galeria de troféus.