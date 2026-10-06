Harry Kane comemorando gol na vitória por 3 a 0 sobre a República TchecaADRIAN DENNIS / AFP
Kane leva Inglaterra à vitória na Liga das Nações e iguala recorde
Camisa 9 passou da marca dos 90 gols pela seleção, além de se igualar a Peter Shilton como o atleta com mais partidas pelos ingleses
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