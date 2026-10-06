Messi aparece em vídeo de despedida da seleção argentina - Reprodução / X @adidasfootball

Messi aparece em vídeo de despedida da seleção argentinaReprodução / X @adidasfootball

Publicado 06/10/2026 17:19

"Chegou o momento. Vou embora em paz. Dei tudo de mim. Esta camisa foi o meu sonho, o meu orgulho e a minha vida. Obrigado por me amarem tanto. Vou levar vocês sempre comigo", disse o craque na gravação, postada na conta oficial da fornecedora de material esportivo.

Com a voz de Messi ao fundo, o vídeo mostra momentos marcantes do astro pela seleção. Entre faltas sofridas, finalizações, gols e comemorações, a edição faz um breve passeio pela trajetória de Lionel com a camisa albiceleste, que se iniciou em 2005 e terminará neste dia 6 de outubro de 2026. Confira:

Leo: "thank you for loving me so much" us: https://t.co/fx2Zffq1er — adidas Football (@adidasfootball) October 6, 2026

Messi antecipa saudades da Argentina

Messi também publicou breve mensagem em seu Instagram pessoal. "Momentos especiais que sei que vou sentir falta", escreveu o camisa 10 em publicação na noite desta segunda-feira (5), ao compartilhar uma série de imagens de seu último treinamento com a seleção argentina.

Torcida lotará Monumental para despedida

Casa do River Plate e palco da despedida do ídolo, o Monumental de Nuñez promete estar absolutamente lotado na noite desta terça-feira (6). Apenas 90 minutos foram necessários, desde o momento em que as vendas se abriram, para que a torcida argentina esgotasse os ingressos para o jogo.