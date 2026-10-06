Savarino em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Savarino em ação pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 06/10/2026 16:48 | Atualizado 06/10/2026 17:57

Fluminense encara o Coritiba nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Savarino aparece como uma das opções do elenco para a partida. O atacante tem um histórico positivo diante do Coxa: em quatro confrontos disputados, soma duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota, além de ter marcado duas vezes.

O bom retrospecto pode ganhar ainda mais importância pela ausência de Canobbio, abrindo espaço para que o venezuelano receba uma nova oportunidade na equipe.

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Savarino também vem sendo um dos destaques do Fluminense no Brasileirão. Em 20 partidas disputadas pela competição, iniciou 13 como titular e acumula três gols e duas assistências. Savarino também vem sendo um dos destaques do Fluminense no Brasileirão. Em 20 partidas disputadas pela competição, iniciou 13 como titular e acumula três gols e duas assistências.

Na busca por retomar espaço no elenco, o jogador pode voltar a ganhar minutos importantes justamente diante de um oponente no qual apresenta números expressivos.

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Contratado pelo Tricolor em janeiro, após passagem pelo Botafogo, um dos grandes rivais do clube, Savarino soma 36 jogos e seis gols marcados desde a chegada às Laranjeiras. O confronto com o Coritiba também abre uma sequência importante para a equipe, que terá o clássico contra o Flamengo no fim de semana e, logo depois, encara o Palmeiras pelo jogo de ida da Libertadores.

Contratado pelo Tricolor em janeiro, após passagem pelo Botafogo, um dos grandes rivais do clube, Savarino soma 36 jogos e seis gols marcados desde a chegada às Laranjeiras. O confronto com o Coritiba também abre uma sequência importante para a equipe, que terá o clássico contra o Flamengo no fim de semana e, logo depois, encara o Palmeiras pelo jogo de ida da Libertadores.

Diante do Rubro-Negro, inclusive, o atacante conta com números positivos na carreira: em 13 partidas, anotou quatro tentos e distribuiu quatro assistências, sendo o adversário que mais enfrentou e também aquele contra quem soma mais participações diretas em gols.

Savarino ainda guarda uma lembrança especial dos confrontos, já que foi titular do Atlético-MG na conquista da Supercopa do Brasil de 2022 sobre o time da Gávea, decidida nos pênaltis após empate por 2 a 2.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato