O Fluminense encara o Coritiba nesta quinta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro, e Savarino aparece como uma das opções do elenco para a partida. O atacante tem um histórico positivo diante do Coxa: em quatro confrontos disputados, soma duas vitórias e dois empates, sem nenhuma derrota, além de ter marcado duas vezes.
Contratado pelo Tricolor em janeiro, após passagem pelo Botafogo, um dos grandes rivais do clube, Savarino soma 36 jogos e seis gols marcados desde a chegada às Laranjeiras. O confronto com o Coritiba também abre uma sequência importante para a equipe, que terá o clássico contra o Flamengo no fim de semana e, logo depois, encara o Palmeiras pelo jogo de ida da Libertadores.
Diante do Rubro-Negro, inclusive, o atacante conta com números positivos na carreira: em 13 partidas, anotou quatro tentos e distribuiu quatro assistências, sendo o adversário que mais enfrentou e também aquele contra quem soma mais participações diretas em gols.
Savarino ainda guarda uma lembrança especial dos confrontos, já que foi titular do Atlético-MG na conquista da Supercopa do Brasil de 2022 sobre o time da Gávea, decidida nos pênaltis após empate por 2 a 2.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato
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