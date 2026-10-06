Bruno Henrique é jogador do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
STJ anula decisão e caso de Bruno Henrique terá nova análise
Medida não altera acusações sofridas pelo jogador, acusado de tomar um cartão amarelo de propósito em partida de novembro de 2023
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Savarino tem bons números contra o Coritiba e vira opção no Fluminense
Venezuelano segue sem derrotas diante do Coxa e soma oito participações em gols frente ao Flamengo, rival na sequência do calendário
Bortoleto celebra volta à Singapura e mira recuperação com a Audi
Piloto brasileiro se classificou entre os dez melhores no GP do Bahrein, mas cometeu erros na corrida, sofreu com punições e ficou em 18º
Alison dos Santos é indicado a Melhor do Ano pela World Athletics
Premiação acontece em Mônaco no dia 29 de novembro; brasileiro teve temporada histórica e se tornou recordista dos 400 metros com barreiras
São Paulo pode perder pontos por conta de transfer ban
Caso a dívida que acionou a punição não for paga em até 60 dias, o clube pode chegar a descer posições no Campeonato Brasileiro
Hulk exalta Palmeiras, mas vê Fluminense com condições de avançar
Atacante destaca força do adversário e pede concentração para duelo que começa no dia 14, pela Libertadores, no Maracanã
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