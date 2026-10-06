Atual presidente do São Paulo, Harry Massis - Divulgação/Harry Massis Júnior

Atual presidente do São Paulo, Harry MassisDivulgação/Harry Massis Júnior

Publicado 06/10/2026 16:06

transfer ban da Fifa por conta de atrasos em pagamentos aos agentes do ex-jogador do clube, Giuliano Galoppo. Esta é a segunda vez na temporada que o Tricolor Paulista é punido pela entidade por conta de dívidas e, diante da reincidência, pode ter pontos retirados.

O São Paulo recebeu umpor conta de atrasos em pagamentos aos agentes do ex-jogador do clube, Giuliano Galoppo. Esta é a segunda vez na temporada que o Tricolor Paulista é punido pela entidade por conta de dívidas e, diante da reincidência, pode ter pontos retirados.

O prazo para a dívida de 300 mil dólares (R$ 1,5 milhão) ser quitada é de 60 dias, mais especificamente até o dia 2 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão. Caso passe deste limite, o clube perderá ao menos seis pontos na tabela.

Em agosto deste ano, a Fifa já havia punido o São Paulo por atrasos nas parcelas de compra do volante Marcos Antônio, uma quantia que era equivalente a um milhão de euros (cerca de R$ 5,84 milhões). Contudo, mesmo com a punição, não estava inclusa a cláusula de perda de pontos, como no caso atual.

A maior possibilidade para isto é de que os agentes exigiram esta cláusula, visto que o clube paulista tem um histórico bem negativo no que se diz a respeito de cumprir os pagamentos dentro dos prazos estipulados.

Além de perder pontos e ficar impedido de registrar novos jogadores para atuar, em casos mais graves, as punições podem chegar a rebaixamento automático da equipe para a divisão inferior.

Todas essas sanções estão no artigo 21 do código disciplinar da Fifa, que aborda o descumprimento de decisões emitidas pelos tribunais da Fifa ou pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

"No caso de clubes, após o término do referido prazo final e na hipótese de inadimplência persistente ou de não cumprimento integral da decisão dentro do prazo estipulado, será aplicada uma proibição de registrar novos jogadores até que o valor total devido seja pago ou a decisão de natureza não financeira seja cumprida. Poderão também ser determinadas a perda de pontos ou o rebaixamento para uma divisão inferior — cumulativamente à proibição de registrar novos jogadores — nos casos de descumprimento persistente", é o que diz o trecho do artigo.

De acordo com o "ge", a diretoria são-paulina acredita que conseguirá quitar a dívida ainda nesta semana, visto que o clube deve receber um adiamento considerável de dinheiro da Ticketmaster.

Atualmente, o São Paulo ocupa a 11ª posição do campeonato com 36 pontos conquistados, sete a mais do que o Grêmio, o primeiro clube da zona de rebaixamento. Ou seja, em caso de punição, o clube iria se tornar um candidato direto na briga pelo rebaixamento.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza