Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Publicado 06/10/2026 16:38 | Atualizado 06/10/2026 16:39

O GP do Bahrein de Fórmula 1 e as dificuldades enfrentadas no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, no último domingo (4), já fazem parte do passado para Gabriel Bortoleto . Em busca de reabilitação após terminar a corrida na 18ª posição, o piloto brasileiro mira o GP de Singapura e demonstrou otimismo em relação ao que esperar da Audi.

"As últimas corridas não nos trouxeram os resultados que queríamos, mas ainda houve pontos positivos a serem aproveitados. Nosso objetivo é levar o que aprendemos para Singapura e ter um fim de semana sólido. É um lugar bastante singular e é bom estar de volta", afirmou. A prova, que conta com uma corrida sprint no sábado, está agendada para este domingo, dia 9.

A escuderia vem se mantendo na briga pelas últimas vagas do top 10 nos últimos treinos classificatórios e a expectativa é que esse cenário mais uma vez seja confirmado no final de semana, em prova válida pela 17ª etapa do Campeonato Mundial de F-1. Na corrida, no entanto, o carro tem demonstrado queda de desempenho e deixado a desejar.

"Temos sido consistentes na briga por pontos recentemente e temos de tentar somar tudo que temos para ter mais uma chance tanto na sprint (no sábado), como na corrida de domingo. Estou pronto para esse desafio", comentou Bortoleto, que já tem contrato renovado com a Audi para a próxima temporada.

A última vez que o brasileiro conseguiu chegar entre os dez primeiros colocados e pontuar na competição foi no GP da Bélgica, no dia 19 de julho. Nas últimas seis corridas, ele não conseguiu finalizar as provas no top 10 e espera tentar quebrar esse incômodo jejum no Circuito de Marina Bay. Na classificação do mundial de pilotos, ele figura na 14ª posição e contabiliza dez pontos.