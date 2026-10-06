Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP
Bortoleto celebra volta à Singapura e mira recuperação com a Audi
Piloto brasileiro se classificou entre os dez melhores no GP do Bahrein, mas cometeu erros na corrida, sofreu com punições e ficou em 18º
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Alison dos Santos é indicado a Melhor do Ano pela World Athletics
Premiação acontece em Mônaco no dia 29 de novembro; brasileiro teve temporada histórica e se tornou recordista dos 400 metros com barreiras
São Paulo pode perder pontos por conta de transfer ban
Caso a dívida que acionou a punição não for paga em até 60 dias, o clube pode chegar a descer posições no Campeonato Brasileiro
Hulk exalta Palmeiras, mas vê Fluminense com condições de avançar
Atacante destaca força do adversário e pede concentração para duelo que começa no dia 14, pela Libertadores, no Maracanã
Flamengo vê recomendação do MPRJ sobre Maracanã com 'preocupação'
Em nota, Rubro-Negro afirmou que não cabe à instituição escolher onde clubes devem mandar suas partidas, em meio a imbróglio com o Vasco
Uruguai goleia Índia por 6 a 1 em último amistoso da Data Fifa
Seleção comandada por Diego Forlán vence em Calcutá e encerra período internacional com duas vitórias e uma derrota no ciclo de novembro
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