Uruguai goleia Índia em amistoso da Data FifaDIBYANGSHU SARKAR / AFP
Antes da goleada sobre os indianos, Forlán começou no comando da seleção uruguaia terminou com uma derrota por 3 a 1 para o Japão, mas se recuperou e venceu a Coreia do Sul por 4 a 1.
Após o gol indiano, uma tempestade com raios obrigou a paralisação da partida por 30 minutos. No retorno, o Uruguai consolidou a goleada marcando com Maximiliano Araújo (28' e 59'), Rodrigo Zalazar (53'), Juan Manuel Sanabria (71') e Rodrigo Aguirre (86').
O jogo confirmou as limitações de uma seleção indiana (138ª colocada no ranking da Fifa), derrotada pelo Brasil no último sábado por 4 a 0.
No entanto, a falta de intensidade da 'Celeste' no primeiro tempo deu aos donos da casa a ilusão do empate, graças a uma falha no do goleiro estreante Thiago Cardozo.
Apesar do susto, o Uruguai não teve dificuldades para construir a goleada no segundo tempo e fechou o placar com um lindo gol de Aguirre, que acertou o ângulo em um chute da entrada.
A Celeste voltará a campo na última data Fifa do ano, em novembro, com adversários a confirmar.
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