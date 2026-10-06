Caicedo em ação durante jogo do Chelsea - Adrian Dennis / AFP

Caicedo em ação durante jogo do ChelseaAdrian Dennis / AFP

Publicado 06/10/2026 09:31

Volante do Chelsea , Caicedo foi multado em aproximadamente R$ 10 mil e recebeu oito pontos na carteira depois de dirigir sem licença válida e sem seguro na Inglaterra. O equatoriano conduzia um Audi RS Q8, avaliado em cerca de R$ 1,1 milhão, próximo ao centro de treinamento do clube. Na abordagem, o veículo acabou apreendido pela polícia.

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O caso aconteceu em abril de 2025, mas só foi julgado posteriormente pelo Tribunal de Magistrados de Crawley. A legislação local permite que estrangeiros usem habilitações emitidas em outros países somente por um tempo limitado. Ele estava no futebol inglês desde o começo de 2021.



Agora, com os oito pontos recebidos na carteira por causa da infração, o meio-campista está próximo de uma eventual suspensão do direito de dirigir. As informações são do jornal 'The Sun'. O caso aconteceu em abril de 2025, mas só foi julgado posteriormente pelo Tribunal de Magistrados de Crawley. A legislação local permite que estrangeiros usem habilitações emitidas em outros países somente por um tempo limitado. Ele estava no futebol inglês desde o começo de 2021.Agora, com os oito pontos recebidos na carteira por causa da infração, o meio-campista está próximo de uma eventual suspensão do direito de dirigir. As informações são do jornal 'The Sun'.

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A trajetória de Caicedo



Revelado pelo Independiente del Valle, do Equador, Caicedo chegou ao Chelsea em agosto de 2023, comprado ao Brighton, também da Inglaterra, por 133 milhões de euros (cerca de R$ 719 milhões, à época). Desde então, tornou-se um dos principais nomes dos Blues. Por lá, conquistou a Conference League (2024/25) e o Mundial de Clubes (2025).



Nesta temporada, porém, o meio-campista ainda não conseguiu ter sequência devido aos problemas físicos e só atuou em uma oportunidade, no dia 30 de agosto. Atualmente, trabalha para se recuperar o mais rapidamente possível de uma lesão na panturrilha.

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Copa do Mundo de 2026

