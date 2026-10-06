Lionel Messi conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas Américas pela Argentina - William Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Lionel Messi conquistou uma Copa do Mundo e duas Copas Américas pela ArgentinaWilliam Volcov / Parceiro / Agência O Dia

Publicado 06/10/2026 07:40 | Atualizado 06/10/2026 07:54

Um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi fará sua última partida pela Argentina nesta terça-feira (6). O craque entrará em campo contra o Benim, às 20h (de Brasília), em amistoso no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Os ingressos estão esgotados e os torcedores prometem fazer uma grande festa para homenageá-lo nas arquibancadas.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e da GE TV (YouTube).

Prováveis escalações



Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.



Benim: Dandjinou; Tamimou Ouorou, Roche, Tijani e Azongnitode; D'Almeida, Imourane, Aloko, Olaitan e Yamirou Ouorou; Tosin. Técnico: Gernot Rohr.

Uniforme exclusivo para a despedida

Lionel Messi usará uma camisa especial no jogo de despedida . O modelo conta com elementos diretamente ligados à identidade local. O Sol de Maio, presente na bandeira do país, aparece na faixa central, acompanhado por detalhes dourados e pretos nas mangas e na gola. A peça também tem o logotipo do astro no lugar da Adidas e uma logomarca comemorativa no topo das costas.

A trajetória pela Argentina

Lionel Messi fez sua estreia pela Argentina em um amistoso contra a Hungria, em 17 de agosto de 2005, vencido por 1 a 0. Já a sua primeira partida em Copas do Mundo foi em 16 de junho de 2006, na goleada por 6 a 0 sobre a Sérvia e Montenegro, com direito a gol dele.



O craque logo se consolidou como a principal referência da seleção. No entanto, a Albiceleste, que não conquistava nenhum título desde a Copa América de 1993, bateu na trave em competições importantes. Na Copa do Mundo de 2014, foi vice para a Alemanha, no Maracanã.



Já nas finais das Copas América de 2015 e de 2016, acabou superada pelo Chile nos pênaltis. À época, o camisa 10, decepcionado, chegou a anunciar aposentadoria da equipe nacional, mas voltou atrás.



O início da consagração de Lionel Messi aconteceu apenas em 2021. A Argentina quebrou o jejum de títulos que durava 28 anos após vencer o Brasil na final da Copa América, no Maracanã, garantindo a primeira conquista pela seleção.



Em 2022, ele faturou a Finalíssima, torneio que colocou frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa, e na sequência, a Copa do Mundo de 2022. Nessa campanha, teve atuações memoráveis, com sete gols - incluindo dois na final - e três assistências.



O craque ainda levou mais uma taça para a coleção ao ganhar a Copa América de 2024. Já na Copa do Mundo de 2026, foi determinante para conduzir a Argentina à segunda decisão consecutiva, mas perdeu para a Espanha, por 1 a 0.



Depois de 21 anos a serviço da 'Albiceleste', Lionel Messi se despede como recordista de jogos (207) e maior artilheiro da história da seleção (125 gols).



"Dei tudo, não tenho mais nada a dar e, além disso, estão surgindo jovens muito bons que merecem estar lá", escreveu o astro em carta publicada no Instagram.