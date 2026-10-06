Recém-contratado, Zidane fez uma análise dos seus primeiros compromissos à frente da França. O técnico mostrou ter ficado satisfeito com o desempenho da seleção, que não perdeu pela Liga das Nações durante a Data Fifa. No período, acumulou três vitórias e um empate.
“Minha avaliação desta primeira etapa de treinos como técnico da seleção? Não há nada a reclamar. Absolutamente nada, muito pelo contrário”, disse o treinador, em entrevista coletiva.
Ele também contou o que acha que os Bleus podem evoluir num futuro próximo: “Precisamos melhorar nossa verticalidade, a velocidade que precisamos imprimir nos últimos 20 ou 30 metros. Essa é claramente uma área que precisamos aprimorar. Também precisamos estar mais presentes na área, faltou isso em quase todos os jogos, exceto talvez no final”.
Zidane foi o escolhido para substituir Deschamps, que deixou o cargo em julho deste ano. A missão não será fácil, já que o antigo comandante levou a França aos títulos da Copa do Mundo de 2018 e da Liga das Nações de 2020/21, além dos vices na Eurocopa de 2016 e no Mundial de 2022.
No último ato de Deschamps, a França terminou o Mundial de 2026 na quarta posição. No Grupo I, superou Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1). Depois, no mata-mata, eliminou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0). Na semifinal, porém, perdeu para a Espanha (2 a 0) e ficou fora da decisão. Na disputa pelo terceiro lugar, foi derrotada pela Inglaterra (6 a 4).
Sob o comando de Zidane, a França lidera o Grupo A1 da Liga das Nações, com dez pontos. A Itália ocupa a segunda colocação, com sete, seguida pela Bélgica, que tem seis. A Turquia, zerada, é a lanterna. Os próximos compromissos serão em meados de novembro.
. Itália x França, em Milão (12/11) . França x Turquia, em Lyon (15/11)
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