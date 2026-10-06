Zidane em ação durante jogo da França - Franck Fife / AFP

Zidane em ação durante jogo da FrançaFranck Fife / AFP

Publicado 06/10/2026 14:04

Recém-contratado , Zidane fez uma análise dos seus primeiros compromissos à frente da França. O técnico mostrou ter ficado satisfeito com o desempenho da seleção, que não perdeu pela Liga das Nações durante a Data Fifa. No período, acumulou três vitórias e um empate.

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“Minha avaliação desta primeira etapa de treinos como técnico da seleção? Não há nada a reclamar. Absolutamente nada, muito pelo contrário”, disse o treinador, em entrevista coletiva.



Ele também contou o que acha que os Bleus podem evoluir num futuro próximo: “Precisamos melhorar nossa verticalidade, a velocidade que precisamos imprimir nos últimos 20 ou 30 metros. Essa é claramente uma área que precisamos aprimorar. Também precisamos estar mais presentes na área, faltou isso em quase todos os jogos, exceto talvez no final”. “Minha avaliação desta primeira etapa de treinos como técnico da seleção? Não há nada a reclamar. Absolutamente nada, muito pelo contrário”, disse o treinador, em entrevista coletiva.Ele também contou o que acha que os Bleus podem evoluir num futuro próximo: “Precisamos melhorar nossa verticalidade, a velocidade que precisamos imprimir nos últimos 20 ou 30 metros. Essa é claramente uma área que precisamos aprimorar. Também precisamos estar mais presentes na área, faltou isso em quase todos os jogos, exceto talvez no final”.

Zidane foi o escolhido para substituir Deschamps, que deixou o cargo em julho deste ano. A missão não será fácil, já que o antigo comandante levou a França aos títulos da Copa do Mundo de 2018 e da Liga das Nações de 2020/21, além dos vices na Eurocopa de 2016 e no Mundial de 2022.

A campanha na Copa do Mundo de 2026

No último ato de Deschamps, a França terminou o Mundial de 2026 na quarta posição. No Grupo I, superou Senegal (3 a 1), Iraque (3 a 0) e Noruega (4 a 1). Depois, no mata-mata, eliminou Suécia (3 a 0), Paraguai (1 a 0) e Marrocos (2 a 0). Na semifinal, porém, perdeu para a Espanha (2 a 0) e ficou fora da decisão. Na disputa pelo terceiro lugar, foi derrotada pela Inglaterra (6 a 4).

Os resultados da França na Data Fifa



. Turquia 0x1 França, em Izmit (25/09)

. Bélgica 0x1 França, em Bruxelas (28/09)

. França 1x1 Itália, em Paris (02/10)

. França 4x1 Bélgica, em Paris (05/10)

Agenda

Sob o comando de Zidane, a França lidera o Grupo A1 da Liga das Nações, com dez pontos. A Itália ocupa a segunda colocação, com sete, seguida pela Bélgica, que tem seis. A Turquia, zerada, é a lanterna. Os próximos compromissos serão em meados de novembro.



. Itália x França, em Milão (12/11)

. França x Turquia, em Lyon (15/11)