Djokovic comemora o título do ATP 500 de Pequim - Greg Baker / AFP

Djokovic comemora o título do ATP 500 de PequimGreg Baker / AFP

Publicado 06/10/2026 12:51

Novak Djokovic aumentou ainda mais a sua vasta galeria de taças na manhã desta terça-feira (6). O sérvio contou com a desistência do australiano Alex de Minaur por problemas físicos no início do segundo set e sacramentou a conquista do ATP 500 de Pequim. Este foi o seu sétimo título do torneio e o primeiro nesta temporada. Interminável, o tenista de 39 anos chegou ao seu 102º troféu na carreira e segue como um dos maiores vencedores da história da modalidade.

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A partida teve um primeiro set bastante disputado com os dois competidores forçando bastante o saque e mostrando eficiência em seus serviços. A partida foi para o tie-break e o sérvio fez valer a sua experiência. Ele abriu vantagem e definiu o jogo em 7/6 (7/3). A partida teve um primeiro set bastante disputado com os dois competidores forçando bastante o saque e mostrando eficiência em seus serviços. A partida foi para o tie-break e o sérvio fez valer a sua experiência. Ele abriu vantagem e definiu o jogo em 7/6 (7/3).

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Após a parcial, os dois jogadores pediram atendimento médico. No início do segundo set, De Minaur venceu o primeiro game, mas desistiu de continuar a partida, que terminou com 1h23 de confronto. Assim, de forma inesperada, Djokovic acabou ficando com o título do ATP 500 de Pequim. Após a parcial, os dois jogadores pediram atendimento médico. No início do segundo set, De Minaur venceu o primeiro game, mas desistiu de continuar a partida, que terminou com 1h23 de confronto. Assim, de forma inesperada, Djokovic acabou ficando com o título do ATP 500 de Pequim.

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"Tive um ano cheio de altos e baixos e esse título tem um sabor especial. Sempre muito especial vencer aqui. Sempre tive um tratamento carinhoso por parte dos torcedores. Agradeço ao meu time pela dedicação e também ao Alex De Minaur e sua equipe", afirmou o sérvio. "Tive um ano cheio de altos e baixos e esse título tem um sabor especial. Sempre muito especial vencer aqui. Sempre tive um tratamento carinhoso por parte dos torcedores. Agradeço ao meu time pela dedicação e também ao Alex De Minaur e sua equipe", afirmou o sérvio.

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Com o triunfo, Djokovic ampliou sua sequência de vitórias no torneio para 34. Ao faturar um titulo pelo 21º ano seguido, o sérvio amplia seu recorde. Com o triunfo, Djokovic ampliou sua sequência de vitórias no torneio para 34. Ao faturar um titulo pelo 21º ano seguido, o sérvio amplia seu recorde.

Rafael Nadal é o segundo nesse quesito com 19 temporadas com troféus. Ele também se tornou o primeiro tenista a conquistar um título do circuito profissional após completar 39 anos desde o australiano Ken Rosewall, aos 43, em Hong Kong, em 1977.