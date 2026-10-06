Mpasi em ação pela RD Congo na Copa do Mundo de 2026 - Richard Pelham / Getty Images via AFP

Mpasi em ação pela RD Congo na Copa do Mundo de 2026Richard Pelham / Getty Images via AFP

Publicado 06/10/2026 11:33

As polêmicas envolvendo a Fifa e o mandato de Gianni Infantino ganharam novo capítulo nesta terça-feira (6). Documentos analisados pelo 'The New York Times' indicam que a entidade identificou um problema na documentação do goleiro Lionel Mpasi, da República Democrática do Congo, para representar a seleção, mas mesmo assim permitiu que a equipe africana conquistasse a classificação para a Copa do Mundo de 2026

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Mpasi havia defendido as categorias de base da França e, apesar de possuir nacionalidade congolesa, não havia concluído corretamente o processo necessário para mudar sua nacionalidade esportiva e passar a defender a seleção africana.



A situação foi identificada pela própria Fifa durante uma revisão provocada por uma denúncia apresentada pela Nigéria. Os nigerianos haviam sido eliminados pela RD Congo na repescagem africana e questionaram a elegibilidade de jogadores congoleses. Mpasi havia defendido as categorias de base da França e, apesar de possuir nacionalidade congolesa, não havia concluído corretamente o processo necessário para mudar sua nacionalidade esportiva e passar a defender a seleção africana.A situação foi identificada pela própria Fifa durante uma revisão provocada por uma denúncia apresentada pela Nigéria. Os nigerianos haviam sido eliminados pela RD Congo na repescagem africana e questionaram a elegibilidade de jogadores congoleses.

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Segundo os documentos, a Fifa constatou que a Federação Congolesa de Futebol havia iniciado, em 2021, o processo para que Mpasi pudesse trocar a França pela RD Congo, mas a documentação necessária não havia sido concluída.



A análise da entidade ocorreu antes da repescagem intercontinental. Ainda de acordo com a publicação, os responsáveis pelo caso chegaram a considerar diferentes possibilidades para solucionar a situação. Entre as alternativas discutidas estavam atribuir a vitória à Nigéria, aplicar uma multa à RD Congo, substituir a equipe congolesa pela seleção nigeriana na disputa da repescagem contra a Jamaica ou simplesmente não tomar nenhuma medida. Segundo os documentos, a Fifa constatou que a Federação Congolesa de Futebol havia iniciado, em 2021, o processo para que Mpasi pudesse trocar a França pela RD Congo, mas a documentação necessária não havia sido concluída.A análise da entidade ocorreu antes da repescagem intercontinental. Ainda de acordo com a publicação, os responsáveis pelo caso chegaram a considerar diferentes possibilidades para solucionar a situação. Entre as alternativas discutidas estavam atribuir a vitória à Nigéria, aplicar uma multa à RD Congo, substituir a equipe congolesa pela seleção nigeriana na disputa da repescagem contra a Jamaica ou simplesmente não tomar nenhuma medida.

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A última opção acabou prevalecendo, com a alegação de que a denúncia foi feita fora do prazo. Sem sofrer qualquer punição esportiva pelo caso, a RD Congo enfrentou a Jamaica na repescagem intercontinental e venceu o confronto, garantindo sua classificação para a Copa do Mundo de 2026.



Em resposta enviada ao 'The New York Times', a Fifa afirmou que seus órgãos jurisdicionais são autônomos e que os casos são analisados com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos apresentados em cada processo. A entidade também declarou que Infantino não teve participação na decisão relacionada à reclamação da Nigéria. A última opção acabou prevalecendo, com a alegação de que a denúncia foi feita fora do prazo. Sem sofrer qualquer punição esportiva pelo caso, a RD Congo enfrentou a Jamaica na repescagem intercontinental e venceu o confronto, garantindo sua classificação para a Copa do Mundo de 2026.Em resposta enviada ao 'The New York Times', a Fifa afirmou que seus órgãos jurisdicionais são autônomos e que os casos são analisados com base nos regulamentos aplicáveis e nos fatos apresentados em cada processo. A entidade também declarou que Infantino não teve participação na decisão relacionada à reclamação da Nigéria.