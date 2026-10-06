Hugo Souza, em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Hugo Souza, em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF

Publicado 06/10/2026 17:12

Convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, o ex-goleiro Gomes, de 45 anos, fez muitas críticas sobre o goleiro Hugo Souza, de 27 anos, que defende o Corinthians, e foi chamado por Carlo Ancelotti para os amistosos do Brasil contra Austrália e Índia na última Data Fifa.

Com passagem por clubes importantes no futebol europeu como PSV e Tottenham, o ex-jogador citou que o atleta revelado pelo Flamengo tem deficiências graves.

"Não vejo Hugo Souza com potencial de Seleção Brasileira. Você vê os movimentos dele... Me perdoe, mas é movimento de jogador amador. É um goleiro muito bom debaixo das traves, mas você vê ele com receio de atacar uma bola ou de se posicionar quando vai atacar essa bola", afirmou o ex-goleiro do Cruzeiro em entrevista à "Itatiaia".

Além do goleiro do Corinthians, Ancelotti também chamou Otávio, que defende o Cruzeiro, e Pedro Morisco, que atua pelo Coritiba. Gomes elogiou o atleta da Raposa.

"É necessário uma renovação, mas é preciso ter paciência com aqueles que têm capacidade para estar na Seleção Brasileira e eu creio que o Otávio (do Cruzeiro) é o primeiro", contou.

Hugo Souza recebeu bastante críticas depois do empate por 1 a 1 do Brasil contra a Austrália, no primeiro amistoso da série no último dia 25. O goleiro do Corinthians não pulou na cobrança de falta que gerou o gol dos adversários.

"Acho que o cara foi muito feliz na falta. Quando eu pensei em saltar, a bola já tinha passado. É óbvio que as críticas vão acontecer: 'Não pulou na bola, acho que dava, acho que foi falha, acho que não foi falha…'. Isso vai acontecer em qualquer gol que eu ou qualquer outro goleiro tomar aqui na Seleção. É o tamanho que a gente tem, da camisa que a gente carrega, e é óbvio que vão acontecer esses tipos de versões, de opiniões. É claro que para mim é um pouco frustrante, não ter vencido ainda com a seleção brasileira", disse o jogador, de 27 anos.