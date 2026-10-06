Hugo Souza, em treino da seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Ex-goleiro da Seleção critica Hugo Souza: 'Movimentos de amador'
Goleiro, de 27 anos, foi chamado por Carlo Ancelotti para amistosos do Brasil e desagradou depois de atuação contra a Austrália
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