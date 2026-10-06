Andrey comemora acesso pelo Santa-Cruz - Reprodução / Instagram @andrey7

Andrey comemora acesso pelo Santa-CruzReprodução / Instagram @andrey7

Publicado 06/10/2026 17:45

Vasco, o volante de 28 anos celebrou o terceiro acesso da carreira depois do

O Santa Cruz está de volta à Série B após uma década, e a conquista teve um significado especial para Andrey. Cria do, o volante de 28 anos celebrou o terceiro acesso da carreira depois do empate por 1 a 1 com o Maringá-PR, neste último sábado (3), na Arena Pernambuco , diante de um público superior a 45 mil torcedores.

"É uma alegria muito grande viver esse momento. A gente sabe tudo o que o Santa Cruz passou nos últimos anos e o quanto esse acesso representa para o clube, para os torcedores e para todos que acreditaram nesse projeto. Poder fazer parte da volta do Santa Cruz à Série B, depois de tantos anos, é algo que vou levar para sempre comigo", disse Andrey.

O feito foi construído após uma trajetória de recuperação do clube pernambucano. O Santa Cruz deixou a Série B em 2017, caiu para a Série D quatro anos depois e chegou a ficar fora da quarta divisão em 2024. Na temporada passada, retomou o caminho de ascensão ao conquistar o acesso à Série C.

"É o meu terceiro acesso na carreira. Tive essa mesma felicidade com o Vasco e Ceará, indo para a Série A, e agora tenho a oportunidade de conquistar com esse clube gigante que é o Santa Cruz. São momentos que mostram que todo o trabalho, a dedicação e as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho valem a pena", completou.

Neste ano, o time avançou para a segunda fase da competição nacional e confirmou a promoção com uma rodada de antecedência. O empate diante do Maringá-PR levou a equipe aos 11 pontos e garantiu a liderança do Grupo B, assegurando uma das vagas na segunda divisão de 2027.

Da base do Vasco ao terceiro acesso

A história de Andrey no futebol profissional começou justamente no Vasco. O volante passou 17 anos no clube, desde as categorias iniciais, conquistando títulos estaduais pelo sub-15, sub-17 e sub-20. Em 2016, chegou ao elenco principal e integrou a campanha que terminou com o título carioca daquele ano.

Depois de deixar São Januário em 2021, o jogador seguiu para o Coritiba. No Paraná, conquistou o Estadual de 2022. Dois anos depois, foi emprestado ao Ceará e participou da campanha que levou o Vozão de volta à elite do Campeonato Brasileiro.

A temporada seguinte, porém, foi marcada por pouca minutagem no Athletic-MG. Andrey disputou apenas cinco partidas pela equipe mineira em 2025 e deixou o clube durante o ano. No fim daquela temporada, acertou com o Santa Cruz para disputar o Campeonato Pernambucano, a Copa do Brasil e a terceira divisão.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Rodrigo Souza