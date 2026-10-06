Andrey comemora acesso pelo Santa-CruzReprodução / Instagram @andrey7
Cria do Vasco, Andrey celebra acesso do Santa Cruz à Série B
Volante destaca feito no clube pernambucano e relembra passagens pelo Cruz-Maltino e Ceará ao longo da carreira profissional
GDA Luma deixa lista de credores da SAF do Botafogo e dívida diminui
Empresa do mexicano Gabriel de Alba tem contrato de investimentos com o clube desde junho; débitos à firma podem ser convertidos em ações
Na despedida de Messi, Argentina vence amistoso contra Benim
Jogo foi marcado por homenagens ao camisa 10 e muita emoção. Craque chorou durante o hino, foi aclamado aos dez minutos e marcou de pênalti
Messi recebe homenagens e se emociona em despedida da Argentina
Craque argentino jogou pela última vez pela seleção albiceleste, nesta terça-feira (6), em amistoso contra Benim, no Monumental de Núñez
Adversário do Flamengo, Estudiantes anuncia zagueiro de Copa do Mundo
Defensor representou a Argentina em dois Mundiais; Rubro-Negro voltará a enfrentá-lo na semifinal de Libertadores, cenário repetido em 2025
Fluminense exibirá marca de site de estatística no lugar do máster
Aplicativo de inteligência esportiva gratuito oferece dados de partidas de futebol em tempo real e não promove sugestões de apostas
Presidente do Botafogo não garante que Vasco poderá usar Nilton Santos
Cruz-Maltino confirmou, nesta terça-feira (6), que a semifinal da Sul-Americana será realizada no Rio, mas estádio segue indefinido
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