Diniz: sétima derrota seguida - Reprodução / Instagram @timediniz

Diniz: sétima derrota seguidaReprodução / Instagram @timediniz

Publicado 07/10/2026 22:47

Depois de ganhar respaldo dos jogadores após o revés diante do Fluminense, em plena Neo Química Arena - a direção acenava com a demissão naquele dia -, o comandante teve as duas semanas da pausa para a Data Fifa para reconstruir a equipe visando o confronto direto com o Internacional. O gol relâmpago e depois a entregada de Garro, além da falta de pontaria no Beira-Rio acabaram deixando a situação insustentável."O Sport Club Corinthians Paulista comunica o desligamento do técnico Fernando Diniz do comando da equipe masculina de futebol Além do treinador, deixa o clube sua comissão técnica. O Corinthians agradece aos profissionais pelo trabalho desenvolvido e deseja sucesso na sequência de suas carreiras", oficializou o clube.Foram apenas 34 partidas dirigidas por Fernando Diniz, substituto de Dorival Jr., também demitido após série de derrotas. A equipe ganhou 13 vezes, somou nove empates e acumulou em Porto Alegre sua 12ª derrota, aproveitamento baixo de 47% do comandante.O início de Diniz até foi animador, com série invicta e sete jogos sem sofrer gols, sendo cinco vitórias. O Corinthians, porém, começou a perder a identidade por causa de algumas lesões, sobretudo a ausência de Yuri Alberto, se tornou uma "peneira" e, por causa dos transfer bans, jamais conseguiu repor peças e se reerguer.Lanterna do segundo turno do Brasileirão com apenas cinco pontos, o Corinthians não ganha desde agosto. O triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino foi o único, sendo outros dois empates, contra Bahia e Athletico-PR