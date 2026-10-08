Publicado 08/10/2026 00:00

Em um clássico que valia mais do que três pontos, quem levou a melhor foi o Vasco. O Cruzmaltino venceu o Botafogo por 2 a 1, ontem, no Nilton Santos, pelo Brasileirão, e se afastou da zona de rebaixamento. Lescano e David marcaram os gols do Gigante, que chegou à terceira vitória seguida e vive seu melhor momento na temporada. Alex Telles descontou para o Alvinegro.

Após quase três semanas sem compromissos por causa da Data Fifa, os rivais entraram em campo precisando do triunfo para se afastarem da degola. Com o resultado, o Gigante chegou aos 34 pontos, subiu para a 14ª posição e reduziu a diferença para o Glorioso, que tem 35 e ocupa o 13º lugar.

O cenário é ainda mais favorável ao Vasco porque tem um jogo a menos que os seus concorrentes, e ainda é contra a lanterna Chapecoense, que foi goleada pelo Vitória por 4 a 0 ontem. Já o Glorioso, em queda livre, tem duas derrotas em dois jogos sob comando de Tite.

Nos primeiros minutos da partida, o Cruzmaltino foi mais incisivo. A equipe assustou com chute forte de Cuiabano, de fora da área, que passou a poucos centímetros da trave. O Alvinegro se defendia e tentava explorar os contra-ataques.

Aos 28, o Gigante abriu o placar. Bruno Duarte cortou para dentro antes de encontrar Lescano, que finalizou.

Na volta, Colidio ganhou a disputa no meio-campo, arrancou em velocidade e deixou David, que havia entrado no lugar de Bruno Duarte após o atacante desmaiar, na cara do gol. O camisa 7, então, não desperdiçou.

Dez minutos depois, Alex Telles descontou. O lateral-esquerdo soltou uma bomba em cobrança de falta, indefensável para Léo Jardim. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O clássico ainda contou com dois gols anulados para os rivais: um de Thiago Mendes, após cobrança de falta de Colidio, e outro de Tiquinho, em lance de bola parada. Nos dois casos, os jogadores estavam em posição de impedimento. Tite, em seu segundo jogo à frente do Glorioso, foi expulso por invadir o campo durante a comemoração do tento inválido do atacante.

Com o resultado, o Vasco ganha confiança para a sequência da temporada, já que começa a decidir na semana que vem a semifinal da Sul-Americana, contra o Boca Juniors. Já o Bota, com apenas o Brasileiro para se preocupar, ainda tem muito a melhorar com o novo técnico.