Alex Telles comemora golaço de falta pelo Botafogo contra o VascoVitor Silva / Botafogo
Alex Telles lamenta deslizes do Botafogo contra o Vasco: 'Foi avisado'
Capitão alvinegro marcou golaço de falta, mas não conseguiu evitar derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos
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