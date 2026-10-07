Alex Telles comemora golaço de falta pelo Botafogo contra o Vasco - Vitor Silva / Botafogo

Alex Telles comemora golaço de falta pelo Botafogo contra o VascoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/10/2026 22:57 | Atualizado 07/10/2026 23:30

Autor de gol de falta antológico, Alex Telles se mostrou desapontado com a derrota do Botafogo para o Vasco, por 2 a 1 , no Nilton Santos, nesta quarta-feira (7), pela 29ª rodada do Brasileirão. Lateral-esquerdo relatou que o time "foi avisado" sobre a força do rival nos contra-ataques, caminho para os dois gols do jogo.

"É difícil falar neste momento porque obviamente não foi o que nós planejamos. Hoje o futebol está muito equilibrado e, em qualquer deslize, a gente pode sofrer um gol, pode fazer um gol. E aconteceu com a gente no primeiro tempo. Segundo tempo da mesma forma. Foi avisado que eles tinham um grande contra-ataque, saíam muito rápido. E foram os dois gols em contra-ataque", iniciou Alex Telles, em entrevista ao "Prime Video".

"Mas a nossa postura no segundo tempo foi diferente. Buscamos sempre o empate, estivemos muito próximos dele. Empatamos, mas foi anulado. Nunca vamos deixar de ir atrás do resultado, mas obviamente que a gente sai hoje muito triste porque não é isso que a gente deseja e não é isso que o Botafogo merece", prosseguiu o capitão.

O gol irregular citado pelo lateral-esquerdo foi de Tiquinho Soares, já aos 38 minutos do segundo tempo, de cabeça. Como o centroavante estava à frente, o VAR invalidou o que seria o empate alvinegro. Por fim, o capitão assumiu a responsabilidade pelo revés e pregou esperança na briga contra o rebaixamento.

"A responsabilidade é toda nossa, dos atletas. A gente assume a responsabilidade. Eu, como líder, assumo também. E é continuar trabalhando. A gente ainda está super vivo no campeonato, tem muita coisa pela frente, muitos jogos, e é pensar para a frente. Não dá mais para lamentar porque o prazo e o limite estão ficando curtos", completou.

Situação do Botafogo na tabela

Com a derrota, o Glorioso caiu da 12ª para a 13ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de entrar em campo com boa vantagem na briga contra o rebaixamento, o Botafogo estacionou nos 35 pontos e viu a distância para o 17º colocado Internacional chegar a apenas quatro.

Até o fim do Brasileirão, o Alvinegro terá confrontos diretos com o próprio Inter, no Beira-Rio, dia 24 de outubro, e depois contra o Corinthians, também fora de casa, em 18 de novembro.

Próximos compromissos do Glorioso

Agora, o Botafogo volta a campo pelo Brasileirão na segunda-feira (12), às 16h (de Brasília) contra o Coritiba, no Couto Pereira, pela 30ª rodada, em busca de reencontrar o caminho das vitórias. Depois, recebe a lanterna Chapecoense no sábado (17), no Nilton Santos, às 18h (de Brasília).