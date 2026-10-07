Com Tite, Botafogo planeja elenco competitivo para 2027 - Vitor Silva/Botafogo

Com Tite, Botafogo planeja elenco competitivo para 2027Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2026 19:48

Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Vasco, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. Por conta de um acidente doméstico, divulgou a lista de jogadores relacionados para o duelo com o Vasco, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. Por conta de um acidente doméstico, o Glorioso terá a ausência de Álvaro Montoro , além de Justino, Kadu, Edenílson e Lucas Villalba.

Ao menos, o Alvinegro contará com alguns retornos aos relacionados: Paulinho, Mateo Ponte, Domingos Andrade, Kadir e Matheus Martins voltaram a ficar à disposição. O atacante, que chegou a se acertar com o Dínamo Moscou, mas não passou nos exames médicos, deve atuar pela primeira vez desde o caso.



O zagueiro Ferraresi, Huguinho e Danilo também estão relacionados e serão titulares após vestirem a camisa de suas respectivas seleções durante a Data Fifa.

Altas expectativas

O confronto também vai marcar a estreia do marroquino Ziyech entre os titulares do Botafogo. O jogador chamou muita atenção, tanto dos torcedores, quantos da comissão técnica na derrota por 2 a 0 para o Mirassol, no Brasileirão, fora de casa.

Mesmo com apenas 45 minutos em campo, ele participou ativamente das jogadas, deu dois passes que geraram grande perigo. Além disso, acertou três dribles e finalizou duas vezes.

Situação na tabela

O "Clássico da Amizade" será de extrema importância para o Alvinegro que precisa pontuar para se afastar do Z4. Em 12º lugar no Brasileirão, o Glorioso soma 35 pontos, apenas seis à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

Escalação do Botafogo

O treinador Tite já definiu 11 iniciais, a escalação será: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo, Ziyech, Medina; Matheus Martins e Arthur Cabral.

Relacionados

Goleiros



- Cleber Lucas

- Gabriel Batista

- Warleson



Defensores



- Alex Telles

- Arthur Chaves

- Ferraresi

- Lucas Monzón

- Marçal

- Mateo Ponte

- Paulinho

- Vitinho



Meio-campistas



- Allan

- Cristian Medina

- Danilo

- Domingos Andrade

- Huguinho



Atacantes



- Arthur Cabral

- Danilo Pereira

- Júnior Santos

- Kadir

- Kauan Toledo

- Matheus Martins

- Tiquinho Soares

- Ziyech

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza