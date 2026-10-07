Álvaro Montoro em ação pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Álvaro Montoro em ação pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 07/10/2026 18:57 | Atualizado 07/10/2026 19:01

Botafogo terá um desfalque de peso para o clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (7). Um dos destaques da equipe, apontado por especialista como um possível sucesso pós-Messi na Argentina , Álvaro Montoro sofreu acidente doméstico e está fora do duelo. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Conforme comunicou o Glorioso, Montoro teve entorse no tornozelo direito em virtude do incidente domiciliar e já iniciou recuperação junto ao Núcleo de Saúde e Performance do clube. O posicionamento oficial confirmou que o camisa 10 ficará de fora do clássico de logo mais.

"O atleta Álvaro Montoro sofreu uma entorse no tornozelo direto em acidente doméstico e não está disponível para a partida de hoje. O atleta já realiza tratamento no NSP alvinegro", escreveu o Alvinegro.

Tite fará mudanças no Glorioso

Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para o Mirassol na última rodada, antes da Data Fifa, Tite promoverá mudanças nos onze iniciais do Glorioso contra o Vasco. Entre elas, a maior será a primeira titularidade do reforço marroquino Hakim Ziyech, que já estreou na última partida, mas atuou por 45 minutos no segundo tempo.

Em primeiro momento, a expectativa era que Álvaro Montoro fosse titular, com Ziyech e Matheus Martins, formando o trio ofensivo que alimentaria o centroavante Arthur Cabral. Porém, diante da lesão do argentino, Tite terá de acionar substituto. Danilo foi selecionado para voltar aos onze iniciais, formando trinca de meio-campo com Huguinho e Medina, com leve alteração no esquema tático da equipe.

Situação de Vasco e Botafogo na tabela

O "Clássico da Amizade" de logo mais promete ser mais tenso que o normal. Em 12º lugar no Brasileirão, o Glorioso soma 35 pontos, apenas seis à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Do outro lado, o Cruz-Maltino enfrenta situação mais complicada ainda. Na 16ª posição, a equipe está a apenas dois pontos do Z-4 e precisa somar pontos para respirar na tabela.