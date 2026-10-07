Alex Telles em treino do Botafogo Vítor Silva/Botafogo
Alex Telles exalta Danilo e afirma que volante precisa ser cuidado
Jogador, de 33 anos, abordou momento do volante, que foi convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da última Copa do Mundo
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GDA Luma deixa lista de credores da SAF do Botafogo e dívida diminui
Empresa do mexicano Gabriel de Alba tem contrato de investimentos com o clube desde junho; débitos à firma podem ser convertidos em ações
Ziyech deve estrear como titular no Botafogo diante do Vasco
Sob o comando de Tite, o atacante marroquino aproveitou a longa pausa no calendário para aprimorar a parte física no Glorioso
Desembargador cancela multa a Textor e exige troca na SAF do Botafogo
Estadunidense havia sido penalizado por litigância de má-fé, após tentar impedir Assembleia sobre o aumento do capital social do clube
Vice do Botafogo defende Marlon Freitas por saída, e culpa Textor
Volante era considerado ídolo da torcida do Glorioso pelos títulos conquistados em 2024, mas caiu em desgraça ao ir para o Palmeiras
Botafogo avalia aumentar capacidade do Nilton Santos
Ampliação do estádio é um dos desejos do presidente João Paulo Magalhães Lins, que tem mandato no Alvinegro até o fim de 2028
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