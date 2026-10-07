Alex Telles em treino do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Alex Telles em treino do Botafogo Vítor Silva/Botafogo

Publicado 07/10/2026 15:40

O elenco do Botafogo tem dois jogadores que já representaram o Brasil em uma Copa do Mundo. O lateral-esquerdo Alex Telles, de 33 anos, que esteve em 2022, e o volante Danilo, de 25 anos, que foi chamado por Ancelotti na edição deste ano do torneio. Ao abordar sua relação com o atleta de meio-campo, o veterano assumiu que tem uma responsabilidade sobre o companheiro de equipe.

"O Danilo, a gente não precisa falar da qualidade dele, do que ele pode apresentar, do que ele pode nos oferecer a nível de qualidade dentro de campo. O que a gente tem que cuidar do Danilo, na minha visão, é que ele possa estar sempre focado no objetivo dele e que ele possa estar sempre evoluindo", disse em entrevista à "TNT Sports".

Depois da participação na última Copa do Mundo, Danilo viveu um período de oscilação no Botafogo. O volante ficou incomodado por não ter se transferido, mas pouco a pouco vem recuperando o seu futebol. Alex Telles elogiou o comportamento do volante fora do campo.

"Porque quem conhece o Danilo, a pessoa Danilo no dia a dia, vê o quão maravilhoso ele é, uma pessoa com um coração maravilhoso. É um molecão, parece que é um molecão muito inocente, ele está sempre brincando, sempre com bondade, está sempre de bem com a vida, dando risada. Então é um cara que é trabalhador, a gente vê que ele trabalha, que ele gosta do que faz. E quando tem um jogador desse nível, de bem com a vida, tranquilo, com a cabeça boa, focado no objetivo dele, a gente só tem a ganhar", contou.

Alex Telles reforçou que antes da Copa do Mundo, Danilo viveu seu melhor momento na carreira e o quanto isso poderá ainda ser utilizado favoravelmente pelo Botafogo ate o fim do ano.

"A gente sabe, o Danilo nos ajudou muito antes da Copa, muitos jogos ele empatou, venceu para a gente. E tem que seguir dessa forma. Eu digo para ele “cara, tu sabe o que você precisa fazer”. Eu digo sempre para ele, antes dos jogos, quando a gente vai se cumprimentar, eu falo “neguinho, toma conta do meio”. E quando ele toma conta do meio, a gente sabe que ele pode fazer a diferença para nós, então a gente tenta ajudá-lo nesse quesito. Tentar tirar essa carga, essa pressão dele, para que a gente possa ter o melhor Danilo", concluiu.