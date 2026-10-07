Alan Lescano comemora gol pelo Vasco contra o Botafogo - Matheus Lima / Vasco

Alan Lescano comemora gol pelo Vasco contra o BotafogoMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/10/2026 22:33 | Atualizado 07/10/2026 23:37

Vitória cruz-maltina no "Clássico dos Milhões". Em jogo movimentado, com direito a vaias da torcida botafoguense, expulsão de Tite e golaço de falta, o Vasco venceu o Botafogo por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão. Lescano e David marcaram os gols do Cruz-Maltino, enquanto Alex Telles foi às redes para o Glorioso.

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Com o triunfo, o Vasco saltou para a 14ª posição na tabela e respirou na briga contra o rebaixamento. Agora, a equipe de São Januário soma 34 pontos, três a mais que o Internacional, primeiro time dentro da zona. Superado pelo rival, o Botafogo estacionou nos 35 pontos e ficou no 13º lugar.

Vasco começa melhor e abre o placar



Nos primeiros instantes, o Vasco chegou a acumular 70% da posse de bola e foi mais incisivo. Aos 14 minutos, assustou com chute forte de Cuiabano, de fora da área, raspando a trave. Enquanto isso, o Alvinegro se defendia e tentava sair nos contra-ataques. Em boa escapada aos 21, Medina recebeu passe de primeira de Ziyech e arrematou de perto exigindo grande defesa de Leonardo Jardim.

O Vasco chegou ao primeiro gol com 28 minutos no relógio. Bruno Duarte, centroavante de origem, caiu pela esquerda como ponta para receber, proteger, cortar para dentro e encontrar Lescano, que empurrou de primeira para o gol vazio.

Aos 33, o Cruz-Maltino ainda assustou com Colidio, que chapou bonito de fora da área, mas foi parado por defesaça de Gabriel Batista. O Botafogo apareceu no ataque três minutos depois, com chute cruzado e rasteiro do lateral Vitinho, "tirando tinta" da trave.

Cruz-Maltino amplia e Botafogo responde

Depois de levar vitória magra para o intervalo, o Vasco voltou ligado e, logo aos 6 minutos, ampliou. Colidio superou Medina na raça, ganhou a posse e ficou em situação de dois contra um. Marcado por Vitinho, o argentino rolou para David finalizar rasteiro, de mansinho, para o fundo do gol.

Sob protestos da torcida, aos 15 minutos, o Botafogo respondeu em grande estilo. Alex Telles cobrou falta centralizada, mas não tão perto, com toda a categoria. A bola ultrapassou a barreira e beijou o travessão antes de entrar no ângulo, sem chances para Leonardo Jardim.

Com 30 minutos passados, Colidio cobrou falta na medida e Thiago Mendes apareceu livre dentro da área para marcar. Porém, o gol foi anulado por impedimento ajustado. Dez minutos depois, o Glorioso provou do mesmo veneno. Tiquinho Soares completou cruzamento de Alex Telles em bola parada com cabeceio, mas também estava pouco à frente. Tite foi expulso na comemoração do gol irregular.

Botafogo 1 x 2 Vasco



Brasileirão - 29ª rodada

Data e hora: 07/10/2026, às 20h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro



Gols: Lescano, aos 28' do 1ºT (0-1); David, aos 6' do 2º tempo (0-2); Alex Telles, aos 15 do 2º tempo (1-2)

Cartões amarelos: Ferraresi (BOT)

Cartões vermelhos: Tite (BOT)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Thayse Marques Fonseca (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

BOTAFOGO (Técnico: Tite)

Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Ferraresi, Arthur Chaves e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Medina (Júnior Santos); Ziyech (Kadir), Matheus Martins (Kauan Toledo) e Arthur Cabral (Tiquinho Soares).



VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Tchê Tchê); Marino Hinestroza (Adson), Colidio (Nuno Moreira) e Bruno Duarte (David).