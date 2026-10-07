Rebeca AndradeMelogym / CBG
Rebeca Andrade retorna ao Mundial de ginástica artística
Campeã olímpica voltará a disputar a competição, que servirá como classificatório para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028
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