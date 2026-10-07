Adesivos da torcida do Botafogo dizem: '15 anos. Chacota nacional'Reprodução
Torcida do Botafogo ironiza seca de taças do Vasco: 'Chacota nacional'
Alvinegros colaram adesivos ao redor do Nilton Santos, palco do clássico desta quarta-feira (7), em alusão aos 15 anos sem títulos do rival
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