Adesivos da torcida do Botafogo dizem: '15 anos. Chacota nacional' - Reprodução

Adesivos da torcida do Botafogo dizem: '15 anos. Chacota nacional'Reprodução

Publicado 07/10/2026 19:24

No aquecimento para o "Clássico da Amizade" desta quarta-feira (7) , a torcida do Botafogo colou adesivos ao redor do Nilton Santos em provocação ao Vasco. As ilustrações, com os dizeres "15 anos. Chacota nacional", retratam o almirante cruz-maltino com roupas de debutante, assoprando velas de um bolo de aniversário, em alusão à seca de 15 anos do clube sem títulos de nacionais ou continentais.

As provocações foram coladas em postes, muros, na rampa da estação de trem do Engenho de Dentro e em paredes do próprio estádio, tendo a maioria delas sido posicionada nos arredores do setor sul do Nilton Santos, reservado para a torcida vascaína na partida de logo mais.

Alvinegro e Cruz-Maltino se enfrentarão às 20h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. Além da natural importância de um clássico, o duelo representa um confronto direto na briga contra o rebaixamento no campeonato. O clube de General Severiano é o 12º colocado, enquanto o de São Januário ocupa a 16ª posição.

Vasco vive seca de títulos

Os adesivos colados pela torcida do Botafogo nos preparativos para o clássico aludem a uma seca de títulos de 15 anos do rival. A última vez que o Vasco conquistou um troféu considerado "de expressão" foi em 2011, quando ergueu a Copa do Brasil, batendo o Coritiba na final.

Depois do último título, o Cruz-Maltino somente voltou a disputar uma decisão de campeonato nacional ou continental em 2025, também na Copa do Brasil. Contudo, sob comando de Fernando Diniz, a equipe foi derrotada pelo Corinthians no Maracanã e ficou com o vice-campeonato.

Rivais contra-argumentam

Diante da provocação do Botafogo, a torcida do Vasco provocou de volta. Apesar do jejum de troféus nacionais e continentais, o Cruz-Maltino disputou algumas finais de Campeonato Carioca nos últimos 15 anos. Inclusive, as duas últimas taças erguidas pelo clube foram justamente nos estaduais de 2015 e 2016, ambas superando o Glorioso na decisão. A provocação botafoguense e o argumento vascaíno aumentaram as expectativas para o clássico de logo mais.