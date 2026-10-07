Camisa do Vasco em homenagem ao Outubro RosaReprodução/X @Vascodagama
Prevenção também é autocuidado! : Matheus Lima | #VascoDaGama https://t.co/rjluWO6RrB— Vasco da Gama (@VascodaGama) October 7, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Camisa do Vasco em homenagem ao Outubro RosaReprodução/X @Vascodagama
Prevenção também é autocuidado! : Matheus Lima | #VascoDaGama https://t.co/rjluWO6RrB— Vasco da Gama (@VascodaGama) October 7, 2026
Veja! Clubes lançam camisa em homenagem ao Outubro Rosa
Equipes do futebol brasileiro produzem uniformes em dedicação ao mês de conscientização ao câncer de mama desde o começo da década
Veja os relacionados do Vasco para o Clássico com o Botafogo
Andrés Gómez é desfalque por suspensão, enquanto Tchê Tchê retorna e Gabriel Pereira pode fazer sua estreia pelo Cruz-Maltino
Joia do Vasco projeta 'Clássico dos Milhões' na Copa do Brasil sub-20
Atacante Yan Falcão, de 18 anos, destaca equilíbrio do duelo e mira classificação à próxima fase no confronto desta quinta-feira (8)
Estudo aponta três jogadores do Botafogo entre promessas mais valiosas
Huguinho, Montoro e Kadir aparecem em lista dos atletas mais promissores fora das cinco principais ligas do futebol europeu
Hulk diz que quer ser ídolo e fala sobre sintonia com astro tricolor
Atacante, de 40 anos, vive bom momento no Tricolor e é esperança para o clube tentar o bicampeonato da Libertadores neste ano
Cria do Botafogo marca golaço na vitória do Juventude pela Série B
Raí Silva acerta chute de primeira no ângulo, ganha protagonismo na campanha do líder e chega a seis bolas na rede em 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.