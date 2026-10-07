Camisa do Vasco em homenagem ao Outubro Rosa - Reprodução/X @Vascodagama

Camisa do Vasco em homenagem ao Outubro RosaReprodução/X @Vascodagama

Publicado 07/10/2026 18:30

Veja esse e outros lançamentos com o tema: Diversos clubes do futebol brasileiro lançaram camisas em homenagem ao Outubro Rosa, o mês oficial de prevenção ao cancêr mama, nesta temporada. O mais recente deles foi o Vasco, que anunciou o uniforme especial nesta quarta-feira (7).

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Dentre os times que homenagearam a campanha, estão: Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Paysandu, Remo, Santos, Sport e Vasco. Equipes como Grêmio, Internacional e São Paulo, que normalmente faziam essa homenagem, optaram por não fazer lançamento algum a respeito do tema.

Além da camisa, o Vasco também utilizará um patch especial na camisa tradicional no clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Prevenção também é autocuidado! : Matheus Lima | #VascoDaGama https://t.co/rjluWO6RrB — Vasco da Gama (@VascodaGama) October 7, 2026

O movimento de lançar camisas feitas especificamente para esse tema se iniciou no começo década, próximo ao ano de 2020. Desde então, a prática se tornou algo recorrente para as equipes.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo