Camisa do Vasco em homenagem ao Outubro RosaReprodução/X @Vascodagama

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João André Pombo
Diversos clubes do futebol brasileiro lançaram camisas em homenagem ao Outubro Rosa, o mês oficial de prevenção ao cancêr mama, nesta temporada. O mais recente deles foi o Vasco, que anunciou o uniforme especial nesta quarta-feira (7). Veja esse e outros lançamentos com o tema:
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Camisa do Vasco em homenagem ao Outubro Rosa traz a torcedora Alice como protagonista na campanha do clube - Reprodução/X @Vascodagama
Camisa um do Flamengo em homenagem ao mês da prevenção do câncer de mama, lançada pela Braziline, marca que fabrica a linha casual do clube - Reprodução / Loja Oficial do Flamengo
Camisa dois do Flamengo em homenagem ao mês da prevenção do câncer de mama, lançada pela Braziline, marca que fabrica a linha casual do clube - Reprodução / Loja Oficial do Flamengo
Camisa do Fluminense em homenagem ao mês da prevenção do câncer de mama, lançada pela Braziline, marca que fabrica a linha casual do clube - Reprodução/ Loja Fluminense
Edição casual da camisa do Corinthians em homenagem ao Outubro Rosa foi lançada pela marca oficial do clube no começo deste mês - Reprodução/Instagram @saojorgesbc
Na estreia da camisa do Cuiabá em homenagem ao Outubro Rosa, jogadores entraram em campo junto de mulheres que passavam por tratamento contra a doença - Divulgação/Kappa
Camisa do Paysandu em homenagem ao Outubro Rosa tem a frase 'Maior Campeão', pois o Papão é a equipe com mais títulos do Campeonato Paraense e da Copa Verde - Reprodução/Paysandu
Camisa do Remo em homenagem ao Outubro Rosa leva a frase: 'A força de uma Leoa também está em seguir acreditando' - Reprodução/Remo
Camisa do Sport em homenagem ao Outubro Rosa, lançada com o intuito de homenagear e representar todas as torcedores que passam pelo tratamento contra o câncer - Divulgação/Kappa
Camisa do Athletico-PR em homenagem ao Outubro Rosa leva inspirações de animes, do gênero shoujo, presentes em diversos detalhes no design da camisa - Divulgação/Umbro
Camisa do Santos em homenagem ao Outubro Rosa tem diferentes tonalidades de rosa e grafismo abstrato na construção do uniforme - Divulgação/Umbro
Camisa do Coritiba em homenagem ao Outubro Rosa foi inspirada em Sakuras, árvores japonesas que representam vida, renovação e esperança na cultura asiática - Julio Bernardo/Coritiba
Dentre os times que homenagearam a campanha, estão: Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Paysandu, Remo, Santos, Sport e Vasco. Equipes como Grêmio, Internacional e São Paulo, que normalmente faziam essa homenagem, optaram por não fazer lançamento algum a respeito do tema.
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Além da camisa, o Vasco também utilizará um patch especial na camisa tradicional no clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira (7), às 20h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro.
O movimento de lançar camisas feitas especificamente para esse tema se iniciou no começo década, próximo ao ano de 2020. Desde então, a prática se tornou algo recorrente para as equipes.
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo