Raí Silva, meia do JuventudeFernando Alves / ECJ

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Bernardo Fonseca
O Juventude venceu a Ponte Preta por 2 a 0 nesta terça-feira (6), em Indaiatuba (SP), pela Série B do Campeonato Brasileiro, com um dos gols marcado por um rosto conhecido da torcida alvinegra. Cria da base do Botafogo, Raí Silva balançou as redes em uma linda finalização.
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Ainda na etapa inicial, o jogador recebeu fora da área e bateu de primeira com a perna esquerda. A bola ganhou altura e entrou no ângulo, sem chances para o goleiro. O chute abriu caminho para a equipe gaúcha reassumir provisoriamente a liderança do torneio, com 59 pontos.
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O resultado representou a terceira vitória seguida do Juventude na competição. Antes de superar a Ponte Preta, a equipe havia passado por Operário-PR e América-MG. Raí foi titular nos três compromissos e vem tendo papel importante na campanha.
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Aos 24 anos, o meia vive momento de destaque. Em 37 partidas pelo Ju, soma seis gols e quatro assistências. Na segunda divisão, são 31 aparições, com seis bolas na rede e três passes decisivos.
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Formado no clube carioca, ele passou pelo sub-17 e sub-20 antes de chegar ao profissional. De 2022 a 2024, teve oportunidades no time principal e acumulou empréstimos a CRB, Boavista e Volta Redonda. Em 2025, atuou pelas duas últimas equipes e encerrou o vínculo junto ao Botafogo.
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No fim de 2025, o Juventude acertou a contratação do jogador, com contrato definitivo até dezembro de 2026. Desde então, Raí ganhou espaço no elenco e se tornou uma das peças mais utilizadas pelo técnico Maurício Barbieri na campanha da Série B.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato 