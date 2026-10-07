Raí Silva, meia do JuventudeFernando Alves / ECJ
Ainda na etapa inicial, o jogador recebeu fora da área e bateu de primeira com a perna esquerda. A bola ganhou altura e entrou no ângulo, sem chances para o goleiro. O chute abriu caminho para a equipe gaúcha reassumir provisoriamente a liderança do torneio, com 59 pontos.
Ponte Preta 0x1 Juventude ️ Rai Silva - golaço Série B | 32ª rodada https://t.co/7jFqDHHOpF— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 7, 2026
O resultado representou a terceira vitória seguida do Juventude na competição. Antes de superar a Ponte Preta, a equipe havia passado por Operário-PR e América-MG. Raí foi titular nos três compromissos e vem tendo papel importante na campanha.
Aos 24 anos, o meia vive momento de destaque. Em 37 partidas pelo Ju, soma seis gols e quatro assistências. Na segunda divisão, são 31 aparições, com seis bolas na rede e três passes decisivos.
No fim de 2025, o Juventude acertou a contratação do jogador, com contrato definitivo até dezembro de 2026. Desde então, Raí ganhou espaço no elenco e se tornou uma das peças mais utilizadas pelo técnico Maurício Barbieri na campanha da Série B.
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