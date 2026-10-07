Pedro anuncia aposentadoria do futebol aos 39 anos - Andreas Solaro / AFP

Pedro anuncia aposentadoria do futebol aos 39 anosAndreas Solaro / AFP

Publicado 07/10/2026 14:20

O atacante Pedro Rodríguez, campeão do mundo pela Espanha em 2010, anunciou nas redes sociais sua aposentadoria do futebol nesta quarta-feira (7), após quase duas décadas de carreira.

Leia mais: Filipe Luis relembra conflito com Pedro no Flamengo: 'Complicado'



O jogador de 39 anos, um dos últimos campeões de 2010 ainda em atividade, também foi campeão da Eurocopa em 2012 e conquistou todos os títulos possíveis pelo Barcelona: cinco Campeonatos Espanhóis, três Ligas dos Campeões, três Supercopas da Uefa, dois Mundiais de Clubes, três Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

O jogador de 39 anos, um dos últimos campeões de 2010 ainda em atividade, também foi campeão da Eurocopa em 2012 e conquistou todos os títulos possíveis pelo Barcelona: cinco Campeonatos Espanhóis, três Ligas dos Campeões, três Supercopas da Uefa, dois Mundiais de Clubes, três Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

"Sinto que é o momento. O momento para dar um passo à frente e começar uma nova etapa da minha vida", afirmou Pedro, que estava sem clube desde que deixou a Lazio, no final de junho.

Leia mais: Arteta renova até 2030 e mira sequência de títulos no Arsenal



O atacante iniciou sua carreira no Barcelona, estreando na equipe principal em 2008, embora só na temporada seguinte tenha se firmado na equipe 'blaugrana'. O atacante iniciou sua carreira no Barcelona, estreando na equipe principal em 2008, embora só na temporada seguinte tenha se firmado na equipe 'blaugrana'.

Leia mais: Scaloni aponta caminho para a Argentina compensar ausência de Messi



Até 2015, fez parte de um Barça com o qual vivenciou a grande era de Pep Guardiola, ao lado de companheiros como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Carles Puyol.

Até 2015, fez parte de um Barça com o qual vivenciou a grande era de Pep Guardiola, ao lado de companheiros como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Sergio Busquets e Carles Puyol.

"Fazer parte do melhor Barça da história foi um privilégio, ganhamos tudo e impressionamos o mundo", afirmou Pedro em seu vídeo de despedida.

Leia mais: Presidente do Botafogo não garante que Vasco poderá usar Nilton Santos



Depois da passagem de sucesso pelo clube catalão, se transferiu para o Chelsea em 2015 e conquistou o Campeonato Inglês, a Liga Europa e a Copa da Inglaterra.

Depois da passagem de sucesso pelo clube catalão, se transferiu para o Chelsea em 2015 e conquistou o Campeonato Inglês, a Liga Europa e a Copa da Inglaterra.

"Londres me ensinou a começar do zero, a descobrir outra cultura e a crescer como pessoa", afirmou.



Após cinco temporadas na Inglaterra, Pedro assinou com a Roma em 2020 e, no ano seguinte, chegou à Lazio, onde permaneceu até decidir pendurar as chuteiras.